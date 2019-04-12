DSynchronize для Windows

DSynchronize 2.43

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Описание DSynchronize 2.43Описание   Скачать DSynchronize 2.43СКАЧАТЬ (1,64 Мб) Скриншоты DSynchronize 2.43Скриншоты (5)   Статистика DSynchronize 2.43Статистика   Отзывы о DSynchronize 2.43Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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DSynchronize - один из самых простых портативных инструментов для синхронизации папок и файлов, находящихся на ПК, флешке, сетевом диске или FTP-сервере. В этой программе нет никаких сложных настроек - разработчик постарался все сделать максимально доступным даже для совершенно неопытных пользователей.

Определитесь с папкой, данные которой Вам надо синхронизировать (Источник), и местом, где будет храниться копия (Цель). В настройках можно указать дополнительные параметры по своему усмотрению:

  • двусторонняя синхронизация (при изменении в одной из директорий точно такие же произойдут и в другой),
  • добавление даты к имени папки,
  • ведение журнала,
  • копирование только новых файлов,
  • извлечь USB по окончании синхронизации и др.

DSynchronize может работать по расписанию. Тут доступно несколько вариантов: через определенные промежутки времени или выбор конкретных дат, дней недели и времени - используйте как Вам нужно.

Что еще стоит отметить, так это возможность запуска программы в виде службы: после всех настроек активируйте эту функцию, и тогда Вы даже не заметите присутствия DSynchronize, но при этом все параметры синхронизации будут выполняться.

Также присутствует опция синхронизации в реальном времени, когда сравнение и замена файлов на актуальные будет проводиться постоянно во время Вашей работы за ПК.

В целом, несмотря на маленький размер, DSynchronize может смело конкурировать с платными аналогами сервисов синхронизации и сравнения данных, обеспечивая для Вас надежное хранение самых актуальных версий файлов.

DSynchronize
DSynchronize
DSynchronize
DSynchronize
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 279
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация
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Отзывы о программе DSynchronize

Вадим про DSynchronize 2.41 [03-01-2019]

Новая версия подменивает буквы в путях источника и места назначения. Аккуратно, рискуете снести источник!!!
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Paul про DSynchronize 2.40 [17-10-2018]

os - x64
Версия 2.40 работает медленнее, чем 2.32.6.
Обе не синхронизируют большие объемы данных полностью. Видимо количество обрабатываемых файлов в одной сессии не превышает магического 65535))
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