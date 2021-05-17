Слова Бегом Немецкий язык для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MGP DIGITAL
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 196 | Статистика
|Размер:
|4,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Слова Бегом Немецкий язык - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет владельцу изучать немецкий язык в любом месте и в любое удобное для него время.
Вначале необходимо выбрать блок, который Вам хотелось бы изучить в первую очередь, например Знакомство, Путешествие, Беседа и общение, Магазины и шопинг, Единицы измерения и т.д., после чего нужно выбрать предпочитаемую методику - основную или ускоренную, причем каждая из приведенных методик содержит подробное описание и список наиболее характерных отличий, что упрощает процесс выбора.
Изучать язык можно как по отдельным словам, так и по фразам, которые состоят из слов, используемых в словаре. Следует отметить, что проводить обучение можно в нескольких режимах: Запоминание слов, Виртуальный учитель, Самоконтроль, Тренажер произношения, Тренажер правописания, Обратный контроль и Методика занятий со словарем, каждый из которых имеет свои особенности, направленные на получение новых знаний и закрепления пройденного материала.
Изначально пользователю доступен бесплатный тематический блок «Golden Start», который включает в себя стартовый набор «золотых» фраз немецкого языка, благодаря которым можно поддерживать простой диалог, а также присутствует возможность бесплатно загрузить модуль «Эмоции». Остальные тематические блоки, аудио-материалы, комплекты и уроки с преподавателем предоставляются на платной основе.
Чешский язык за 7 уроков 2.1.4
Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет...
Учим и играем. Английский США 6.0
Учим и играем. Английский США - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...
Learn Japanese Vocabulary 1.0.6
Learn Japanese Vocabulary - приложение для Android, которое поможет вам выучить самые важные слова в повседневной жизни на японском языкеLearn Japanese Vocabulary...
Польский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...
Английский язык за 7 уроков 3.4.1
Английский язык за 7 уроков - курс для начинающих по изучению английского языка, с помощью...
Учим и играем Французский free 6.0
Учим и играем Французский free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...
Отзывы о программе Слова Бегом Немецкий язык
Admin
Отзывов о программе Слова Бегом Немецкий язык 2.1.0 пока нет, можете добавить...