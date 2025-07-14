Airlearn для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|UNACADEMY INC
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56.46 Мб
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Airlearn — приложение для изучения иностранных языков с упором на понимание грамматики, словарного запаса и культурных особенностей. Предлагает доступ к 12 языковым курсам: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, китайский, японский и другие. Обучение реализовано через компактные и логически структурированные уроки, которые последовательно вводят грамматические правила, новые слова и речевые конструкции.
Предлагает постепенное освоение материала: сначала пользователь знакомится с теорией, затем закрепляет знания через практические задания и диалоги. В приложении не перегруженный интерфейс, не используется чрезмерная геймификация, что помогает сосредоточиться на содержании. Пользователи могут самостоятельно контролировать темп обучения, участвовать в еженедельных лигах, сравнивать успехи и накапливать баллы.
Список основных возможностей Airlearn:
- Помогает в изучении 12 языков: от испанского и немецкого до китайского и хинди.
- Предлагает структурированные уроки с акцентом на грамматику, лексику и культуру.
- Поддерживает все уровни владения: от начинающего до продвинутого.
- Содержит диалоговые тренажёры с ситуациями из реальной жизни.
- Реализует систему интервального повторения для запоминания новых слов.
- Содержит еженедельные лиги, XP и таблицы лидеров для поддержания мотивации.
- Дает возможность отслеживать прогресс, устанавливать цели и получать достижения.
- Позволяет обучаться в удобное для пользователя время.
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