Airlearn — приложение для изучения иностранных языков с упором на понимание грамматики, словарного запаса и культурных особенностей. Предлагает доступ к 12 языковым курсам: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, китайский, японский и другие. Обучение реализовано через компактные и логически структурированные уроки, которые последовательно вводят грамматические правила, новые слова и речевые конструкции.

Предлагает постепенное освоение материала: сначала пользователь знакомится с теорией, затем закрепляет знания через практические задания и диалоги. В приложении не перегруженный интерфейс, не используется чрезмерная геймификация, что помогает сосредоточиться на содержании. Пользователи могут самостоятельно контролировать темп обучения, участвовать в еженедельных лигах, сравнивать успехи и накапливать баллы.

Список основных возможностей Airlearn: