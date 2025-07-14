Airlearn для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11.35 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
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Категория:Языки
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Размер:56.46 Мб
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Airlearn — приложение для изучения иностранных языков с упором на понимание грамматики, словарного запаса и культурных особенностей. Предлагает доступ к 12 языковым курсам: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, китайский, японский и другие. Обучение реализовано через компактные и логически структурированные уроки, которые последовательно вводят грамматические правила, новые слова и речевые конструкции.

Предлагает постепенное освоение материала: сначала пользователь знакомится с теорией, затем закрепляет знания через практические задания и диалоги. В приложении не перегруженный интерфейс, не используется чрезмерная геймификация, что помогает сосредоточиться на содержании. Пользователи могут самостоятельно контролировать темп обучения, участвовать в еженедельных лигах, сравнивать успехи и накапливать баллы.

Список основных возможностей Airlearn:

  • Помогает в изучении 12 языков: от испанского и немецкого до китайского и хинди.
  • Предлагает структурированные уроки с акцентом на грамматику, лексику и культуру.
  • Поддерживает все уровни владения: от начинающего до продвинутого.
  • Содержит диалоговые тренажёры с ситуациями из реальной жизни.
  • Реализует систему интервального повторения для запоминания новых слов.
  • Содержит еженедельные лиги, XP и таблицы лидеров для поддержания мотивации.
  • Дает возможность отслеживать прогресс, устанавливать цели и получать достижения.
  • Позволяет обучаться в удобное для пользователя время.
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