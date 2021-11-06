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Drops: Изучайте 45 языков для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:35.99 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 813 | Статистика
Размер:75,54 Мб
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Drops: Изучайте 40 языков- обучающее приложение, с помощью которого можно изучать различные иностранные языки с помощью потрясающих минималистичных иллюстраций и быстрых мини-игр.

Помимо популярных языков, таких как английский, испанский, французский, немецкий или итальянский, в приложении присутствуют множество экзотических: японский, китайский, корейский, арабский, иврит, португальский, датский, венгерский, хинди, тагальский и даже исландский, причем список языков пополняется ежемесячно. Также присутствует возможность изучать диалекты, например севернокитайский и кантонский китайский, кастильский и латино-американский испанский, американский и британский английский и пр.

Основные возможности:

  • Полностью визуальное приложение - используются изображения для того, чтобы связать их с содержанием.
  • Занятия всего по пять минут в день.
  • Практика без усилий - приложение, которое не позволяет бесцельно тратить время на игры: вместо этого вы получаете ценное приобретение – знание иностранного языка;
  • Быстрый ход урока: набор текста на клавиатуре телефона может быть утомительным процессом, поэтому основная цель приложения это быстрый темп, мини-игры и визуальная подача.
  • Никакой грамматики, только отобранные слова, которые обладают высокой практической значимостью. В приложении так же есть уроки «алфавита» для новичков на корейском, японском, китайском, русском, арабском, иврите и хинди;
  • Закрепление привычек.
Что нового в Drops: Изучайте 45 языков 35.99?

  • Мы улучшили приложение Drops, сделав игровой процесс ещё увлекательнее.

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