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Переводчик Speak & Translate для Android

Переводчик Speak & Translate 2.5.0.17 для Android

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Описание Переводчик Speak & Translate 2.5.0.17 для AndroidОписание   Скачать Переводчик Speak & Translate 2.5.0.17 для AndroidСКАЧАТЬ (6,8 Мб) Скриншоты Переводчик Speak & Translate 2.5.0.17 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Переводчик Speak & Translate 2.5.0.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Переводчик Speak & Translate 2.5.0.17 для AndroidОтзывы (1)  
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4.47 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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Переводчик Speak & Translate - уникальное приложение для Android с автоматическим определением языка, которое превратит ваше мобильное устройство в синхронного голосового переводчика, позволяющего с легкостью общаться в любой стране, проводить деловые переговоры и пр. Голосовой переводчик автоматически распознает и переводит речь на один из 100 иностранных языков.

Особенности приложения:

  • Автоматическое распознавание языка.
  • Несколько режимов работы.
  • Перевод с помощью Google и Microsoft.
  • Общение без ограничений и без дополнительных тапов по экрану.
  • Текстовое отображение фраз диалога.
  • Виджеты для более оперативного и быстрого доступа к приложению.
  • Настройка качества записи.
  • Ручной режим определения языка для каждой фразы.
Что нового в Переводчик Speak & Translate 2.5.0.17 для Android?
  • Исправлена функция воспроизведения голоса. Теперь приложение использует встроенный в систему движок TTS. Используемая по умолчанию система зависит от устройства. Вы можете пользоваться Синтезатором речи Google, программой от производителя устройства или другой программой из Play Маркета.
  • Воспроизведение голоса теперь можно использовать в автономном режиме для некоторых устройств.
  • Оптимизировано использование памяти приложением
  • Исправлено падение приложения на некоторых устройствах
Переводчик Speak & Translate
Переводчик Speak & Translate
Переводчик Speak & Translate
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 30 330
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари - Языки - Переводчики
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Отзывы о программе Переводчик Speak & Translate

Вл888 про Speak and Translate 2.0.16 для Android [10-08-2013]

Бесплатная версия годна лишь для демонстрации. Продемонстрировала - нужно много терпения, чтобы дождаться перевода.
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