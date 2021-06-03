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Слова Бегом Французский язык для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 983 | Статистика
Размер:4,83 Мб
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Слова Бегом Французский язык - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет владельцу изучать французский язык в любом месте и в любое удобное для него время.

Вначале необходимо выбрать блок, который Вам хотелось бы изучить в первую очередь, например Знакомство, Путешествие, Беседа и общение, Магазины и шопинг, Единицы измерения и т.д., после чего нужно выбрать предпочитаемую методику - основную или ускоренную, причем каждая из приведенных методик содержит подробное описание и список наиболее характерных отличий, что упрощает процесс выбора.

Изучать язык можно как по отдельным словам, так и по фразам, которые состоят из слов, используемых в словаре. Следует отметить, что проводить обучение можно в нескольких режимах: Запоминание слов, Виртуальный учитель, Самоконтроль, Тренажер произношения, Тренажер правописания, Обратный контроль и Методика занятий со словарем, каждый из которых имеет свои особенности, направленные на получение новых знаний и закрепления пройденного материала.

Изначально пользователю доступен бесплатный тематический блок «Golden Start», который включает в себя стартовый набор «золотых» фраз французского языка, благодаря которым можно поддерживать простой диалог, а также присутствует возможность бесплатно загрузить модуль «Эмоции». Остальные тематические блоки, аудио-материалы, комплекты и уроки с преподавателем предоставляются на платной основе.

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