Слова Бегом Казахский язык для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MGP DIGITAL
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 410 | Статистика
|Размер:
|4,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Слова Бегом Казахский язык - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет владельцу изучать казахский язык в любом месте и в любое удобное для него время.
Вначале необходимо выбрать блок, который Вам хотелось бы изучить в первую очередь, например Знакомство, Путешествие, Беседа и общение, Магазины и шопинг, Единицы измерения и т.д., после чего нужно выбрать предпочитаемую методику - основную или ускоренную, причем каждая из приведенных методик содержит подробное описание и список наиболее характерных отличий, что упрощает процесс выбора.
Изучать язык можно как по отдельным словам, так и по фразам, которые состоят из слов, используемых в словаре. Следует отметить, что проводить обучение можно в нескольких режимах: Запоминание слов, Виртуальный учитель, Самоконтроль, Тренажер произношения, Тренажер правописания, Обратный контроль и Методика занятий со словарем, каждый из которых имеет свои особенности, направленные на получение новых знаний и закрепления пройденного материала.
Изначально пользователю доступен бесплатный тематический блок «Golden Start», который включает в себя стартовый набор «золотых» фраз казахского языка, благодаря которым можно поддерживать простой диалог, а также присутствует возможность бесплатно загрузить модуль «Эмоции». Остальные тематические блоки, аудио-материалы, комплекты и уроки с преподавателем предоставляются на платной основе.
Учим Английский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении английского языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Учим Испанский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении испанского языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Польский язык за 7 уроков 2.1.0
Польский язык за 7 уроков - бесплатный курс польского языка, который поможет вам с...
Грамматика русского языка - приложение для Android, в котором в краткой и доступной форме...
Слова Бегом Немецкий язык 2.1.0
Слова Бегом Немецкий язык - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и...
Английский разговорник - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет...
Отзывы о программе Слова Бегом Казахский язык
Admin
Отзывов о программе Слова Бегом Казахский язык 1.7.3 пока нет, можете добавить...