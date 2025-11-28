Справочник врача для Android
Справочник врача — специализированное медицинское приложение для быстрого доступа к ключевой профессиональной информации, необходимой в повседневной работе врачей разных направлений. Объединяет в одном интерфейсе клинические рекомендации, справочники по лекарственным препаратам, медицинские калькуляторы, классификаторы заболеваний и большую библиотеку научных публикаций. Подходит для врачей стационара и амбулаторной практики, работников неотложной медицины, интернов и студентов, которым требуется компактный и структурированный источник данных.
В базе собраны данные по диагностике, лечению и кодированию заболеваний, что помогает быстро ориентироваться в клинических ситуациях. Содержит обновленные версии МКБ-10, справочники лекарств, протоколы лечения, лабораторные показатели и материалы по оценке состояния пациентов. Дополнительно доступны обширные библиотеки научных публикаций по актуальными исследованиями.
Основные возможности приложения Справочник врача:
- Содержит обновляемые лекарственные справочники и аналоги препаратов.
- Описывает федеральные стандарты медицинской помощи, МЭС, алгоритмы неотложной помощи и стандарты ШМД.
- Дает возможность более 200 медицинских калькуляторов по различным системам организма.
- Предлагает встроенные клинические рекомендации по лечению различных заболеваний.
- Использует классификатор болезней МКБ-10 с актуальными правками.
- Содержит базу лабораторных анализов с описанием показателей и норм.
- Предоставляет справочник TNM по стадированию онкологических заболеваний.
- Отображает коды хирургических операций по официальным классификаторам.
- Открывает доступ к библиотекам ФЕМБ и PubMed с возможностью поиска публикаций.
- Дает возможность хранить и читать материалы в режиме офлайн (при предварительном скачивании).
- Обеспечивает регулярные обновления медицинских новостей, статей и клинических случаев.
