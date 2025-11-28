Справочник врача — специализированное медицинское приложение для быстрого доступа к ключевой профессиональной информации, необходимой в повседневной работе врачей разных направлений. Объединяет в одном интерфейсе клинические рекомендации, справочники по лекарственным препаратам, медицинские калькуляторы, классификаторы заболеваний и большую библиотеку научных публикаций. Подходит для врачей стационара и амбулаторной практики, работников неотложной медицины, интернов и студентов, которым требуется компактный и структурированный источник данных.

В базе собраны данные по диагностике, лечению и кодированию заболеваний, что помогает быстро ориентироваться в клинических ситуациях. Содержит обновленные версии МКБ-10, справочники лекарств, протоколы лечения, лабораторные показатели и материалы по оценке состояния пациентов. Дополнительно доступны обширные библиотеки научных публикаций по актуальными исследованиями.

Основные возможности приложения Справочник врача: