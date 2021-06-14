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Разговорник Английский US Lite для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.55 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 001 | Статистика
Размер:4,66 Мб
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Разговорник Английский US Lite - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой английский разговорник с наиболее употребляемыми словами и фразами американского диалекта английского языка. Программа будет полезна пользователям, которые собираются совершить зарубежную поездку, но при этом практически не владеют иностранным языком.

Ознакомительная версия приложения предлагает четыре категории (Основные фразы, Путешествие, Гостиница/Хостел и Ресторан/Кафе), в которые входит более 200 фраз и выражений, с помощью которых можно объясниться с обслуживающим персоналом в гостинице или кафе, заводить знакомства, более комфортно чувствовать себя в ходе поездки, а также поддерживать простенький диалог.

Каждая фраза в разговорнике переведена и озвучена носителем языка. Присутствует возможность поиска необходимой фразы, что намного упрощает использование данной программой даже неопытными пользователями.

 

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