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Русско-латышский словарь для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.101 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Переводчики - Словари
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 388 | Статистика
Размер:7,94 Мб
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Русско-латышский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный русско-латышский и латышско-русский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на латышском или русском языке. Содержит более 155000 статей.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 11,60 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

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