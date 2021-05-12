Русско-латышский словарь для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MSV Development
|Категории:
|Переводчики - Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 388 | Статистика
|Размер:
|7,94 Мб
|СКАЧАТЬ
Русско-латышский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный русско-латышский и латышско-русский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на латышском или русском языке. Содержит более 155000 статей.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 11,60 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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