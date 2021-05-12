Русско-латышский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный русско-латышский и латышско-русский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на латышском или русском языке. Содержит более 155000 статей.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 11,60 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.