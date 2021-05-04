Английский русский словарь и переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный англо-русский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на английском или русском языке.

Программа включает в себя более 180000 английских слов, примеры предложений, варианты произношения, присутствует встроенный поиск. Приложение будет полезно при изучении английского языка, а также пригодится в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. Прогрессом в обучении можно поделиться с друзьями в социальных сетях.