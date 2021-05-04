Английский русский словарь и переводчик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bravolol
|Категории:
|Переводчики - Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 258 | Статистика
|Размер:
|39,43 Мб
|СКАЧАТЬ
Английский русский словарь и переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный англо-русский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на английском или русском языке.
Программа включает в себя более 180000 английских слов, примеры предложений, варианты произношения, присутствует встроенный поиск. Приложение будет полезно при изучении английского языка, а также пригодится в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. Прогрессом в обучении можно поделиться с друзьями в социальных сетях.
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