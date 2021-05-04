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Английский русский словарь и переводчик для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Переводчики - Словари
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 258 | Статистика
Размер:39,43 Мб
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Английский русский словарь и переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный англо-русский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на английском или русском языке.

Программа включает в себя более 180000 английских слов, примеры предложений, варианты произношения, присутствует встроенный поиск. Приложение будет полезно при изучении английского языка, а также пригодится в поездках за рубеж, при встрече со знакомыми иностранцами, в чрезвычайных ситуациях и во многих других случаях. Прогрессом в обучении можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

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