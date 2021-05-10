Программы для Android » Офис, документы » Переводчики » Русско-монгольский словарь 2.108

Русско-монгольский словарь для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.108 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Переводчики - Словари
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 170 | Статистика
Размер:9,32 Мб
СКАЧАТЬ
Русско-монгольский словарь скриншот № 1
Русско-монгольский словарь скриншот № 2
Русско-монгольский словарь скриншот № 3
Русско-монгольский словарь скриншот № 4

Русско-монгольский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой двунаправленный русско-монгольский и монгольско-русский словарь, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова на монгольском или русском языке. Содержит более 25000 статей.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 2,02 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

ТОП-сегодня раздела "Переводчики"
 

скачать Татарский разговорникТатарский разговорник 1.0

Татарский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

скачать Англо-русский словарьАнгло-русский словарь 2.101

Англо-русский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

скачать Голландский разговорникГолландский разговорник 1.0

Голландский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

скачать Вьетнамский разговорникВьетнамский разговорник 1.0

Вьетнамский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

скачать Русско-испанский словарьРусско-испанский словарь 2.91

Русско-испанский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

скачать Казахский разговорникКазахский разговорник 1.0

Казахский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...

Отзывы о программе Русско-монгольский словарь

Admin

Отзывов о программе Русско-монгольский словарь 2.108 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв