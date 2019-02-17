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Gilisoft Video Editor для Windows

Gilisoft Video Editor 11.2.0 (от 15.02.2019)

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Описание Gilisoft Video Editor 11.2.0 (от 15.02.2019)Описание   Скачать Gilisoft Video Editor 11.2.0 (от 15.02.2019)СКАЧАТЬ (77,25 Мб) Скриншоты Gilisoft Video Editor 11.2.0 (от 15.02.2019)Скриншоты (6)   Статистика Gilisoft Video Editor 11.2.0 (от 15.02.2019)Статистика   Отзывы о Gilisoft Video Editor 11.2.0 (от 15.02.2019)Отзывы (0)  
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Gilisoft Video Editor - отличный мощный многофункциональный видеоредактор с удобным простым интерфейсом и множеством полезных инструментов. В этом редакторе можно внести практические любые преобразования в исходный видеофайл: обрезать лишний видеоряд, соединить несколько роликов без потери качества, использовать стильные видео эффекты и фильтры, добавить музыку и заголовки, вращать видеокартинку, а также многое-многое другое.

После установки и запуска приложения перед Вами откроется окошко с инструментарием. Кликните на нужную вам опцию и откроется интерфейс данной функции. Разработчики программы постарались сделать работу с редактором максимально простой, рассчитывая на использование ее даже неопытными пользователями. Поэтому в Gilisoft Video Editor интуитивно понятно как применять тот или иной инструмент. В любом случае Вы выбираете сначала видеофайл, а уже потом применяете нужное Вам редактирование: перемещаете бегунки для обрезки лишних сюжетов, передвигаете горизонтальные или вертикальные линии для уменьшения размера картинки, отмечаете эффекты, добавляете текст или звуковое сопровождение, указываете количество кусочков при делении файла и т.д.

Все это позволит Вам превратить Ваш изначальный простой видеоролик в качественный профессиональный фильм, который не стыдно показать окружающим.

Скриншоты Gilisoft Video Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программыводяной знак, выходной файл не более 1 минуты
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 561
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Gilisoft Video Editor

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