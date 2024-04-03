Volume booster для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плагины
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 808 | Статистика
Размер:3,52 Мб
СКАЧАТЬ
Volume booster скриншот № 1
Volume booster скриншот № 2
Volume booster скриншот № 3

Volume booster - инструмент для увеличения громкости звука вашего Android-устройства, позволяющий повысить ее на 30-40 %. Если вам кажется, что сигнал вызова, уведомления или будильника слишком тихий, и обычное добавление звука не решает проблемы, то стоит обратить внимание на это приложение. снижающее ограничения для выходного звука, тем самым повышая максимальную громкость вашего девайса.

После запуска Volume booster вы можете сами определить нужный уровень звука - просто перетаскивайте ползунок для достижения требуемого результата. При этом качество звучания остается на высоком уровне - никакие помехи, шумы и хрипы не будут вас отвлекать от прослушивания любимых песен или разговора с другом.

Volume booster отлично работает как со стандартным встроенным динамиком устройства, так и подключаемой гарнитурой (наушники).

В целом можно констатировать, что Volume booster весьма полезная программа, которая особенно пригодится для смартфонов и планшетов с изначально слабыми устройствами вывода звука.

ТОП-сегодня раздела "Плагины"
 

скачать Equalizer Music Player BoosterEqualizer Music Player Booster 2.20.00

Equalizer Music Player Booster - возможность получить HD-качество звука с помощью 5-полосного эквалайзера...

скачать Volume BoosterVolume Booster 1.5.96

Volume Booster - простенькая, но удобная утилита для контроля за уровнем громкости звуков на Вашем Android-устройстве...

скачать Volume boosterVolume booster 4.3

Volume booster – утилита для настройки и регулировки громкости звучания Android-устройств....

скачать Менеджер громкостиМенеджер громкости 4.3

Менеджер громкости - приложение, которое поможет Вам автоматизировать контроль уровней...

Отзывы о программе Volume booster

Admin

Отзывов о программе Volume booster 5.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв