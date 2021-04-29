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Менеджер громкости для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плагины
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 161 | Статистика
Размер:4,34 Мб
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Менеджер громкости - приложение, которое поможет Вам автоматизировать контроль уровней громкости звуков Вашего Android-устройства в зависимости от времени суток или подключения к выбранной Wi-Fi-сети.

Здесь достаточно просто. Задайте разные звуковые профили в зависимости от ситуаций: на работе, в транспорте, дома, ночной режим и т.д. В каждом профиле Вы редактируете громкость звонков, мультимедиа, телефонного разговора, будильника, уведомлений и системных звуков. Когда все профили заданы, перейдите в раздел планировщика и укажите время и дни недели, когда вступают в действие те или иные профили. Вот, в принципе, и все - теперь Вам не придется постоянно в ручном режиме менять настройки своего устройства, чтобы отрегулировать громкость сигналов.

Кроме этого, есть опция установки того или иного профиля в зависимости от подключения к разным Wi-Fi-точкам. Например, на работе это будет один профиль (громкий), а дома - другой (тихий).

В общем, приложение Менеджер громкости достаточно удобная программа, которая упростит Вам жизнь, меняя уровни громкости сигналов смартфона или планшета в зависимости от времени суток или Вашего месторасположения.

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