Менеджер громкости - приложение, которое поможет Вам автоматизировать контроль уровней громкости звуков Вашего Android-устройства в зависимости от времени суток или подключения к выбранной Wi-Fi-сети.

Здесь достаточно просто. Задайте разные звуковые профили в зависимости от ситуаций: на работе, в транспорте, дома, ночной режим и т.д. В каждом профиле Вы редактируете громкость звонков, мультимедиа, телефонного разговора, будильника, уведомлений и системных звуков. Когда все профили заданы, перейдите в раздел планировщика и укажите время и дни недели, когда вступают в действие те или иные профили. Вот, в принципе, и все - теперь Вам не придется постоянно в ручном режиме менять настройки своего устройства, чтобы отрегулировать громкость сигналов.

Кроме этого, есть опция установки того или иного профиля в зависимости от подключения к разным Wi-Fi-точкам. Например, на работе это будет один профиль (громкий), а дома - другой (тихий).

В общем, приложение Менеджер громкости достаточно удобная программа, которая упростит Вам жизнь, меняя уровни громкости сигналов смартфона или планшета в зависимости от времени суток или Вашего месторасположения.