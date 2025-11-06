Marshall Bluetooth для Android
Marshall Bluetooth — приложение для управления громкостью, звуковыми параметрами и дополнительными функциями совместимых акустических систем и наушников. Позволяет настраивать звук подключённых устройств, дистанционно изменять уровень громкости и устанавливать пользовательские параметры воспроизведения. Поддерживает целый ряд аудиоустройств, в том числе портативные колонки и беспроводные наушники: Acton III, Acton II Bluetooth, Bromley 750, Emberton III, Emberton II, Kilburn III, Major V, Middleton II, Middleton, Minor IV, Minor III, Mode II, Monitor III A.N.C., Monitor II A.N.C., Motif II A.N.C., Motif A.N.C., Stanmore III, Stanmore II Bluetooth, Willen II, Willen, Woburn III и Woburn II Bluetooth.
После установки пользователь получает возможность регулировать звук, выбирать подходящие настройки эквалайзера, а также активировать функции шумоподавления для наушников. Приложение ориентировано на удобное повседневное использование: базовые основные действия выполняются быстро, без сложных меню и дополнительных процедур. В то же время предусмотрены и расширенные настройки, что даёт пользователям возможность детально адаптировать звук под свои предпочтения.
Список основных возможностей Marshall Bluetooth:
- Обеспечивает дистанционное управление громкостью звука на поддерживаемых устройствах.
- Позволяет регулировать параметры эквалайзера для настройки звучания.
- Поддерживает функции шумоподавления для совместимых моделей наушников.
- Предлагает подключение и управление несколькими устройствами одновременно.
- Использует простую процедуру сопряжения и сохранения настроек для дальнейшего использования.
- Предоставляет возможность тонкой настройки звукового профиля под разные сценарии: музыка, фильмы, игры.
