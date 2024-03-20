Volume Booster - простенькая, но удобная утилита для контроля за уровнем громкости звуков на Вашем Android-устройстве. Тут в едином окне Вы сможете управлять громкостью рингтонов, уведомлений, будильника, голосовых разговоров, медиа приложений и системных звуков.

Каждый режим имеет шкалу изменения громкости - настройте удобные для Вас уровни всего в несколько простых движений и наслаждайтесь звучанием своего смартфона или планшета. Если Вам потребуется очень быстро задействовать максимальные параметры громкости для каждого режима, то достаточно нажать кнопку "Boost" и все. Точно также в один клик можно перейти в беззвучный режим (нужно нажать значок динамика).

Для удобства, все уровни громкости отображаются в панели уведомлений, откуда Вы также можете ими управлять, не заходя в само приложение.

Из дополнительных возможностей стоит выделить несколько вариантов внешнего оформления приложения - используйте самую приятную для Ваших глаз оболочку Volume Booster. В целом, Volume Booster - весьма полезная программа, которая упростит регулировку и настройку громкости звука Вашего девайса.