Volume Booster для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.96 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плагины
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 583 | Статистика
Размер:12,52 Мб
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Volume Booster - простенькая, но удобная утилита для контроля за уровнем громкости звуков на Вашем Android-устройстве. Тут в едином окне Вы сможете управлять громкостью рингтонов, уведомлений, будильника, голосовых разговоров, медиа приложений и системных звуков.

Каждый режим имеет шкалу изменения громкости - настройте удобные для Вас уровни всего в несколько простых движений и наслаждайтесь звучанием своего смартфона или планшета. Если Вам потребуется очень быстро задействовать максимальные параметры громкости для каждого режима, то достаточно нажать кнопку "Boost" и все. Точно также в один клик можно перейти в беззвучный режим (нужно нажать значок динамика).

Для удобства, все уровни громкости отображаются в панели уведомлений, откуда Вы также можете ими управлять, не заходя в само приложение.

Из дополнительных возможностей стоит выделить несколько вариантов внешнего оформления приложения - используйте самую приятную для Ваших глаз оболочку Volume Booster. В целом, Volume Booster  - весьма полезная программа, которая упростит регулировку и настройку громкости звука Вашего девайса.

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