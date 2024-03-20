Volume Booster для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.96 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|lovekara
|Категория:
|Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 583 | Статистика
|Размер:
|12,52 Мб
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Volume Booster - простенькая, но удобная утилита для контроля за уровнем громкости звуков на Вашем Android-устройстве. Тут в едином окне Вы сможете управлять громкостью рингтонов, уведомлений, будильника, голосовых разговоров, медиа приложений и системных звуков.
Каждый режим имеет шкалу изменения громкости - настройте удобные для Вас уровни всего в несколько простых движений и наслаждайтесь звучанием своего смартфона или планшета. Если Вам потребуется очень быстро задействовать максимальные параметры громкости для каждого режима, то достаточно нажать кнопку "Boost" и все. Точно также в один клик можно перейти в беззвучный режим (нужно нажать значок динамика).
Для удобства, все уровни громкости отображаются в панели уведомлений, откуда Вы также можете ими управлять, не заходя в само приложение.
Из дополнительных возможностей стоит выделить несколько вариантов внешнего оформления приложения - используйте самую приятную для Ваших глаз оболочку Volume Booster. В целом, Volume Booster - весьма полезная программа, которая упростит регулировку и настройку громкости звука Вашего девайса.
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