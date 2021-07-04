Разговорник Чешский Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.55 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PlanetInPocket
|Категории:
|Языки - Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 861 | Статистика
|Размер:
|3,96 Мб
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Разговорник Чешский Lite - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой чешский разговорник с наиболее употребляемыми словами и фразами чешского языка. Программа будет полезна пользователям, которые собираются совершить зарубежную поездку, но при этом практически не владеют иностранным языком.
Ознакомительная версия приложения предлагает четыре категории (Основные фразы, Путешествие, Гостиница/Хостел и Ресторан/Кафе), в которые входит более 200 фраз и выражений, с помощью которых можно объясниться с обслуживающим персоналом в гостинице или кафе, заводить знакомства, более комфортно чувствовать себя в ходе поездки, а также поддерживать простенький диалог.
Каждая фраза в разговорнике переведена и озвучена носителем языка. Присутствует возможность поиска необходимой фразы, что намного упрощает использование данной программой даже неопытными пользователями.
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