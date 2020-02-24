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History Eraser для Android

History Eraser 6.3.10 для Android

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Описание History Eraser 6.3.10 для AndroidОписание   Скачать History Eraser 6.3.10 для AndroidСКАЧАТЬ (5,24 Мб) Скриншоты History Eraser 6.3.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика History Eraser 6.3.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о History Eraser 6.3.10 для AndroidОтзывы (0)  
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History Eraser - удобный чистильщик Android устройств. Позволит освободить память на вашем телефоне и быстро удалить конфиденциальную информацию из памяти вашего мобильного устройства.

Приложение поможет удалить историю на вашем планшете, почистит телефон, удалит историю поиска, историю звонков, почистит буфер обмена и кэш приложений и многое другое. Вы всегда будете видеть, что утилита чистит, сколько чистит и где чистит. Не требует Root.

Особенности History Eraser:

  • Очистка истории браузера
  • Очистка журнала вызовов
  • Очистка текстовых сообщений
  • Очистка истории поиска Google Play (включая новый v3.0.26 +)
  • Очистка истории поиска Google Map
  • Очистка истории поиска Gmail
  • Очистка данных буфера обмена
  • Очистка истории поиска Youtube
  • Очистка истории поиска Google (Android > = 1.6)
  • Очистка кэш всех приложений
  • Очистка частых вызовов (частых контактов)
  • Очистка истории загрузок
Что нового в History Eraser 6.3.10 для Android?
  • Исправлены ошибки
History Eraser
History Eraser
History Eraser
History Eraser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 606
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе History Eraser

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