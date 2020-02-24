History Eraser

Uninstaller 1.5.2 для Android Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать список приложений с различными способами сортировки. Удаление происходит в SD Maid 4.15.6 для Android SD Maid – всем известно, что в процессе эксплуатации ОС Android, на устройстве накапливаются журналы, отчеты о сбоях, дубликаты и другие ненужные файлы. Утилита Металлоискатель 1.4.10a для Android Металлоискатель — мало кто знает, что мобильные девайсы оснащаются встроенным магнитным датчиком. Его польза заключается в возможности определения интенсивности

Opera Max 3.1.52 для Android Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте CCleaner 4.20.1 для Android CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные Менеджер приложений 3.6.2019 для Android Менеджер приложений - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, название которого говорит само за себя. С помощью данной программы можно быстро и