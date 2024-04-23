Phone Clone для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.0.300 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Huawei Internet Services
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.33 Мб
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Phone Clone - это удобное приложение, разработанное HUAWEI, которое обеспечивает быстрый и безопасный перенос данных с одного устройства на другое. С его помощью вы можете легко перенести контакты, сообщения, историю звонков, заметки, календари, медиафайлы и приложения с вашего старого телефона на новый смартфон Huawei.
Особенности приложения Phone Clone:
- Полный перенос данных без использования интернет-трафика: приложение позволяет перемещать большой объем информации с высокой скоростью, сохраняя при этом ваши личные данные в безопасности.
- Поддержка переноса данных с устройств на базе Android и iOS на мобильные телефоны HUAWEI: независимо от операционной системы вашего старого телефона, Phone Clone обеспечит быстрый и эффективный перенос данных на ваш новый умный телефон Huawei.
- Расширенная поддержка устройств HUAWEI: приложение обеспечивает возможность переноса дополнительных данных, таких как приложения, расписания, напоминания, закладки, без необходимости получения root-прав доступа.
- Поддержка Android 4.4 и выше: Phone Clone совместим с широким спектром устройств на базе Android, обеспечивая возможность переноса данных с устаревших устройств на более современные модели.
В общем, Phone Clone - ваш надежный помощник в безопасном и быстром переносе данных на ваш новый смартфон Huawei.
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Admin
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