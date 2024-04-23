Phone Clone для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.0.300 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.33 Мб
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Phone Clone - это удобное приложение, разработанное HUAWEI, которое обеспечивает быстрый и безопасный перенос данных с одного устройства на другое. С его помощью вы можете легко перенести контакты, сообщения, историю звонков, заметки, календари, медиафайлы и приложения с вашего старого телефона на новый смартфон Huawei.

Особенности приложения Phone Clone:

  • Полный перенос данных без использования интернет-трафика: приложение позволяет перемещать большой объем информации с высокой скоростью, сохраняя при этом ваши личные данные в безопасности.
  • Поддержка переноса данных с устройств на базе Android и iOS на мобильные телефоны HUAWEI: независимо от операционной системы вашего старого телефона, Phone Clone обеспечит быстрый и эффективный перенос данных на ваш новый умный телефон Huawei.
  • Расширенная поддержка устройств HUAWEI: приложение обеспечивает возможность переноса дополнительных данных, таких как приложения, расписания, напоминания, закладки, без необходимости получения root-прав доступа.
  • Поддержка Android 4.4 и выше: Phone Clone совместим с широким спектром устройств на базе Android, обеспечивая возможность переноса данных с устаревших устройств на более современные модели.

В общем, Phone Clone - ваш надежный помощник в безопасном и быстром переносе данных на ваш новый смартфон Huawei.

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Отзывы о программе Phone Clone

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Отзывов о программе Phone Clone 11.0.0.300 пока нет, можете добавить...

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