Лупа и микроскоп для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HANTORM
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|9.92 Мб
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Приложение Лупа и микроскоп превращает ваш телефон в многофункциональное цифровое увеличительное стекло. Теперь нет необходимости носить с собой громоздкое увеличение – все возможности в одном приложении. Оно подойдет для чтения мелкого шрифта, детального осмотра крошечных объектов, а также макросъемки. Приложение отличается простотой использования и многообразием функций.
Приложение предоставляет множество полезных функций, таких как режимы лупы и микроскопа, светодиодный фонарик, макро камера, замораживание экрана, управление яркостью и масштабированием, а также встроенную галерею для хранения снимков. Оно также оснащено цветовыми фильтрами, которые помогут улучшить видимость текста и объектов в различных условиях.
Основные возможности приложения Лупа и микроскоп:
- Удобный контроллер масштабирования
- Увеличение или уменьшение масштаба с помощью жестов сжатия и вертикального перетаскивания
- Функция непрерывной автофокусировки
- Функция временного уменьшения масштаба для поиска цели
- Замораживание увеличительного экрана для стабильного просмотра
- Функция замораживания экрана после фокусировки долгим нажатием
- Увеличение до х2, х4 для детального осмотра
- Негатив, сепия, монохромный фильтр
- Фильтр выделения текста
- Полезен в темных условиях
- Включение и выключение фонарика с помощью кнопки освещения или клавиши уменьшения громкости
- Фотосъемка с помощью кнопки камеры
- Снимки также можно делать с помощью клавиши увеличения громкости
Приложение Лупа и микроскоп - это универсальный инструмент для тех, кто нуждается в увеличении и детальном осмотре различных объектов. Благодаря множеству режимов и функций, оно станет незаменимым помощником в повседневной жизни и работе.
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Admin
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