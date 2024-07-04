Программы для Android » Утилиты » другое » Лупа и микроскоп 6.3.1

Лупа и микроскоп для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:9.92 Мб
СКАЧАТЬ
Лупа и микроскоп скриншот № 1
Лупа и микроскоп скриншот № 2
Лупа и микроскоп скриншот № 3
Лупа и микроскоп скриншот № 4

Приложение Лупа и микроскоп превращает ваш телефон в многофункциональное цифровое увеличительное стекло. Теперь нет необходимости носить с собой громоздкое увеличение – все возможности в одном приложении. Оно подойдет для чтения мелкого шрифта, детального осмотра крошечных объектов, а также макросъемки. Приложение отличается простотой использования и многообразием функций.

Приложение предоставляет множество полезных функций, таких как режимы лупы и микроскопа, светодиодный фонарик, макро камера, замораживание экрана, управление яркостью и масштабированием, а также встроенную галерею для хранения снимков. Оно также оснащено цветовыми фильтрами, которые помогут улучшить видимость текста и объектов в различных условиях.

Основные возможности приложения Лупа и микроскоп:

  • Удобный контроллер масштабирования
  • Увеличение или уменьшение масштаба с помощью жестов сжатия и вертикального перетаскивания
  • Функция непрерывной автофокусировки
  • Функция временного уменьшения масштаба для поиска цели
  • Замораживание увеличительного экрана для стабильного просмотра
  • Функция замораживания экрана после фокусировки долгим нажатием
  • Увеличение до х2, х4 для детального осмотра
  • Негатив, сепия, монохромный фильтр
  • Фильтр выделения текста
  • Полезен в темных условиях
  • Включение и выключение фонарика с помощью кнопки освещения или клавиши уменьшения громкости
  • Фотосъемка с помощью кнопки камеры
  • Снимки также можно делать с помощью клавиши увеличения громкости

Приложение Лупа и микроскоп - это универсальный инструмент для тех, кто нуждается в увеличении и детальном осмотре различных объектов. Благодаря множеству режимов и функций, оно станет незаменимым помощником в повседневной жизни и работе.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать CCleanerCCleaner 24.11.0

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...

скачать GboardGboard 14.1.04.621126403-release-arm64-v8a

Gboard – самые лучшие разработки и передовые технологии собраны в данной клавиатуре от Google....

скачать Угломер: Smart ProtractorУгломер: Smart Protractor 1.5.16a

Бесплатный угломер для смартфонов и планшетов под управлением Android, который станет...

скачать Трансляция экрана через USBТрансляция экрана через USB 1.1.2.1

Бесплатное и удобное в работе Android-приложение для трансляции содержимого вашего...

скачать Perfect ClickPerfect Click 7.02

Автокликер и инструмент автоматизации для Android. Записывайте и воспроизводьте касания,...

скачать HEX EditorHEX Editor 2.8.3

Мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое служит для просмотра,...

Отзывы о программе Лупа и микроскоп

Admin

Отзывов о программе Лупа и микроскоп 6.3.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв