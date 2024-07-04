Приложение Лупа и микроскоп превращает ваш телефон в многофункциональное цифровое увеличительное стекло. Теперь нет необходимости носить с собой громоздкое увеличение – все возможности в одном приложении. Оно подойдет для чтения мелкого шрифта, детального осмотра крошечных объектов, а также макросъемки. Приложение отличается простотой использования и многообразием функций.

Приложение предоставляет множество полезных функций, таких как режимы лупы и микроскопа, светодиодный фонарик, макро камера, замораживание экрана, управление яркостью и масштабированием, а также встроенную галерею для хранения снимков. Оно также оснащено цветовыми фильтрами, которые помогут улучшить видимость текста и объектов в различных условиях.

Основные возможности приложения Лупа и микроскоп:

Удобный контроллер масштабирования

Увеличение или уменьшение масштаба с помощью жестов сжатия и вертикального перетаскивания

Функция непрерывной автофокусировки

Функция временного уменьшения масштаба для поиска цели

Замораживание увеличительного экрана для стабильного просмотра

Функция замораживания экрана после фокусировки долгим нажатием

Увеличение до х2, х4 для детального осмотра

Негатив, сепия, монохромный фильтр

Фильтр выделения текста

Полезен в темных условиях

Включение и выключение фонарика с помощью кнопки освещения или клавиши уменьшения громкости

Фотосъемка с помощью кнопки камеры

Снимки также можно делать с помощью клавиши увеличения громкости

Приложение Лупа и микроскоп - это универсальный инструмент для тех, кто нуждается в увеличении и детальном осмотре различных объектов. Благодаря множеству режимов и функций, оно станет незаменимым помощником в повседневной жизни и работе.