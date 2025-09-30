Autosync для Android
Autosync — утилита для автоматической синхронизации и резервного копирования данных между мобильным устройством и облачными хранилищами. Пользователи самостоятельно определяют какие папки синхронизировать, каким способом и с каким облачным сервисом, после чего приложение будет выполнять обмен файлами автоматически. Все процессы происходят в фоновом режиме, что обеспечивают актуальность данных на разных устройствах. Передача данных защищена шифрованием, файлы не проходят через сторонние серверы, поэтому доступ к содержимому остается только у пользователя
Программа позволяет организовать обмен файлами между смартфоном, планшетом, персональным компьютером и облачными ресурсами. Поддерживается как двусторонняя синхронизация, так и одностороннее резервное копирование для загрузка важных документов в облако или сохранение файлов с сервера для использования офлайн. Приложение совместимо с большинством популярных облачных хранилищ, а также с локальными серверами и сетевыми дисками.
Список основных возможностей приложения Autosync:
- Обеспечивает автоматическую синхронизацию файлов в фоновом режиме между устройствами и облачным хранилищем.
- Поддерживает Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox, Box, MEGA, Nextcloud, ownCloud, pCloud, Яндекс.Диск и другие сервисы.
- Использует шифрованную передачу данных без доступа третьих лиц к содержимому.
- Поддерживает двустороннюю синхронизацию и одностороннее резервное копирование.
- Дает возможность работать с файлами офлайн после предварительной загрузки.
- Работает через протоколы WebDAV, FTP, SFTP (ssh/scp), LAN/SMB.
- Совместим с Windows, macOS, Linux и сетевыми накопителями NAS.
