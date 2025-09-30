Autosync — утилита для автоматической синхронизации и резервного копирования данных между мобильным устройством и облачными хранилищами. Пользователи самостоятельно определяют какие папки синхронизировать, каким способом и с каким облачным сервисом, после чего приложение будет выполнять обмен файлами автоматически. Все процессы происходят в фоновом режиме, что обеспечивают актуальность данных на разных устройствах. Передача данных защищена шифрованием, файлы не проходят через сторонние серверы, поэтому доступ к содержимому остается только у пользователя

Программа позволяет организовать обмен файлами между смартфоном, планшетом, персональным компьютером и облачными ресурсами. Поддерживается как двусторонняя синхронизация, так и одностороннее резервное копирование для загрузка важных документов в облако или сохранение файлов с сервера для использования офлайн. Приложение совместимо с большинством популярных облачных хранилищ, а также с локальными серверами и сетевыми дисками.

Список основных возможностей приложения Autosync: