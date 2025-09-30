Autosync для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бекап и восстановление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35.6 Мб
СКАЧАТЬ
Autosync скриншот № 1
Autosync скриншот № 2
Autosync скриншот № 3
Autosync скриншот № 4

Autosync — утилита для автоматической синхронизации и резервного копирования данных между мобильным устройством и облачными хранилищами. Пользователи самостоятельно определяют какие папки синхронизировать, каким способом и с каким облачным сервисом, после чего приложение будет выполнять обмен файлами автоматически. Все процессы происходят в фоновом режиме, что обеспечивают актуальность данных на разных устройствах. Передача данных защищена шифрованием, файлы не проходят через сторонние серверы, поэтому доступ к содержимому остается только у пользователя

Программа позволяет организовать обмен файлами между смартфоном, планшетом, персональным компьютером и облачными ресурсами. Поддерживается как двусторонняя синхронизация, так и одностороннее резервное копирование для загрузка важных документов в облако или сохранение файлов с сервера для использования офлайн. Приложение совместимо с большинством популярных облачных хранилищ, а также с локальными серверами и сетевыми дисками.

Список основных возможностей приложения Autosync:

  • Обеспечивает автоматическую синхронизацию файлов в фоновом режиме между устройствами и облачным хранилищем.
  • Поддерживает Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox, Box, MEGA, Nextcloud, ownCloud, pCloud, Яндекс.Диск и другие сервисы.
  • Использует шифрованную передачу данных без доступа третьих лиц к содержимому.
  • Поддерживает двустороннюю синхронизацию и одностороннее резервное копирование.
  • Дает возможность работать с файлами офлайн после предварительной загрузки.
  • Работает через протоколы WebDAV, FTP, SFTP (ssh/scp), LAN/SMB.
  • Совместим с Windows, macOS, Linux и сетевыми накопителями NAS.
ТОП-сегодня раздела "Бекап и восстановление"
 

скачать UndeleterUndeleter 4.86

Незаменимое приложение, которое пригодится в том случае, если вы случайно стерли...

скачать CLONEitCLONEit v2.3.0_ww

CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с...

скачать WutsapperWutsapper 4.6.3.775

Простое в использовании приложение для Android, которое позволяет перенести все ваши данные...

скачать Handy BackupHandy Backup 1.8

Handy Backup - удобная программа для создания резервных копий и восстановления. Добавление...

скачать SMS Backup & RestoreSMS Backup & Restore 10.23.001

SMS Backup & Restore – приложение для создания резервных копий текстовых сообщений и журнала...

скачать McAfee Security & AntivirusMcAfee Security & Antivirus 5.2.0.231

McAfee Security & Antivirus – защищает ваше устройство от вирусов и оптимизирует работу девайса с...

Отзывы о программе Autosync

Admin

Отзывов о программе Autosync 7.3.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв