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Разговорник Шведский Lite для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.55 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Языки - Словари
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 000 | Статистика
Размер:3,87 Мб
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Разговорник Шведский Lite - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой шведский разговорник с наиболее употребляемыми словами и фразами шведского языка. Программа будет полезна пользователям, которые собираются совершить поездку в Швецию, но при этом практически не владеют иностранным языком.

Ознакомительная версия приложения предлагает четыре категории (Основные фразы, Путешествие, Гостиница/Хостел и Ресторан/Кафе), в которые входит более 200 фраз и выражений, с помощью которых можно объясниться с обслуживающим персоналом в гостинице или кафе, заводить знакомства, более комфортно чувствовать себя в ходе поездки, а также поддерживать простенький диалог.

Каждая фраза в разговорнике переведена и озвучена носителем языка. Присутствует возможность поиска необходимой фразы, что намного упрощает использование данной программой даже неопытными пользователями.

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