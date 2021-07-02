Разговорник Шведский Lite - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой шведский разговорник с наиболее употребляемыми словами и фразами шведского языка. Программа будет полезна пользователям, которые собираются совершить поездку в Швецию, но при этом практически не владеют иностранным языком.

Ознакомительная версия приложения предлагает четыре категории (Основные фразы, Путешествие, Гостиница/Хостел и Ресторан/Кафе), в которые входит более 200 фраз и выражений, с помощью которых можно объясниться с обслуживающим персоналом в гостинице или кафе, заводить знакомства, более комфортно чувствовать себя в ходе поездки, а также поддерживать простенький диалог.

Каждая фраза в разговорнике переведена и озвучена носителем языка. Присутствует возможность поиска необходимой фразы, что намного упрощает использование данной программой даже неопытными пользователями.