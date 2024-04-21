Chrome Remote Desktop для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:TWA 1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 476 | Статистика
Размер:1.34 Мб
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Chrome Remote Desktop скриншот № 1
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Chrome Remote Desktop скриншот № 4

Chrome Remote Desktop - приложение от Google для удаленного доступа к Вашим настольным компьютерам на базе Windows и Mac. Перед использованием нужно сначала установить на ПК браузерную версию приложения из магазина Chrome Store. После этого Вам будет предложено скачать и установить необходимые компоненты для обеспечения доступа к удалённой машине.

Настройка удаленного соединения проводится с помощью подсказок, что значительно упрощает выбор правильных действий от пользователя. Проведя все необходимые операции, получите на Вашем мобильном устройстве список всех компьютеров, к которым возможно подключиться и управлять при необходимости.

Таким образом, в любой точке мира, где есть интернет, можно зайти на свой настольный ПК и полноценно "покопаться" в нем с экрана смартфона или планшета. При этом соединение между устройствами полностью защищено специально разработанным протоколом Chromoting, обеспечивающим высокую степень надежности передаваемых данных

Что нового в Chrome Remote Desktop TWA 1.4?
  • Исправлены ошибки и повышена стабильность работы.
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