Chrome Remote Desktop - приложение от Google для удаленного доступа к Вашим настольным компьютерам на базе Windows и Mac. Перед использованием нужно сначала установить на ПК браузерную версию приложения из магазина Chrome Store. После этого Вам будет предложено скачать и установить необходимые компоненты для обеспечения доступа к удалённой машине.

Настройка удаленного соединения проводится с помощью подсказок, что значительно упрощает выбор правильных действий от пользователя. Проведя все необходимые операции, получите на Вашем мобильном устройстве список всех компьютеров, к которым возможно подключиться и управлять при необходимости.

Таким образом, в любой точке мира, где есть интернет, можно зайти на свой настольный ПК и полноценно "покопаться" в нем с экрана смартфона или планшета. При этом соединение между устройствами полностью защищено специально разработанным протоколом Chromoting, обеспечивающим высокую степень надежности передаваемых данных