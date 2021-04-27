Expense Manager для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Markus Hintersteiner
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 961 | Статистика
|Размер:
|3,08 Мб
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Expense Manager - полезное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно легко и просто вести учет своих расходов, позволяя пользователю понять основные статьи и суммы ежедневных/ежемесячных расходов. Пользоваться программой очень просто: достаточно нажать на «плюс» в правом верхнем углу, ввести потраченную сумму и указать категорию расходов (Досуг, Здоровье, Продукты питания, Транспорт и Другое).
Можно указать дополнительную информацию в примечании к расходам, выбирать дату, просматривать историю, планировать бюджет. В настройках программы можно выбирать валюту, осуществлять выбор группирования (еженедельно, ежемесячно или ежегодно), активировать систему напоминаний, экспортировать данные в таблицу Excel, редактировать категории расходов, а также присутствует возможность ввести обязательные ежемесячные платежи, которые не нужно затем вводить в ручную, но в статистике они будут отображаться.
Также следует отметить, что кроме простоты использования и функциональности, приложение обладает приятным интерфейсом. В платной версии присутствует возможность управлять своими доходами, а также разблокируется доступ к пунктам «Распределение» и «Статистика».
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Admin
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