Expense Manager для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 961 | Статистика
Размер:3,08 Мб
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Expense Manager - полезное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно легко и просто вести учет своих расходов, позволяя пользователю понять основные статьи и суммы ежедневных/ежемесячных расходов. Пользоваться программой очень просто: достаточно нажать на «плюс» в правом верхнем углу, ввести потраченную сумму и указать категорию расходов (Досуг, Здоровье, Продукты питания, Транспорт и Другое).

Можно указать дополнительную информацию в примечании к расходам, выбирать дату, просматривать историю, планировать бюджет. В настройках программы можно выбирать валюту, осуществлять выбор группирования (еженедельно, ежемесячно или ежегодно), активировать систему напоминаний, экспортировать данные в таблицу Excel, редактировать категории расходов, а также присутствует возможность ввести обязательные ежемесячные платежи, которые не нужно затем вводить в ручную, но в статистике они будут отображаться.

Также следует отметить, что кроме простоты использования и функциональности, приложение обладает приятным интерфейсом. В платной версии присутствует возможность управлять своими доходами, а также разблокируется доступ к пунктам «Распределение» и «Статистика».

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