Expense Manager - полезное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно легко и просто вести учет своих расходов, позволяя пользователю понять основные статьи и суммы ежедневных/ежемесячных расходов. Пользоваться программой очень просто: достаточно нажать на «плюс» в правом верхнем углу, ввести потраченную сумму и указать категорию расходов (Досуг, Здоровье, Продукты питания, Транспорт и Другое).

Можно указать дополнительную информацию в примечании к расходам, выбирать дату, просматривать историю, планировать бюджет. В настройках программы можно выбирать валюту, осуществлять выбор группирования (еженедельно, ежемесячно или ежегодно), активировать систему напоминаний, экспортировать данные в таблицу Excel, редактировать категории расходов, а также присутствует возможность ввести обязательные ежемесячные платежи, которые не нужно затем вводить в ручную, но в статистике они будут отображаться.

Также следует отметить, что кроме простоты использования и функциональности, приложение обладает приятным интерфейсом. В платной версии присутствует возможность управлять своими доходами, а также разблокируется доступ к пунктам «Распределение» и «Статистика».