PayPal для Android

PayPal 7.5.0 для Android

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Описание PayPal 7.5.0 для AndroidОписание   Скачать PayPal 7.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (55,86 Мб) Скриншоты PayPal 7.5.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика PayPal 7.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о PayPal 7.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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PayPal - незаменимый инструмент для комфортного управления своим счетом. Присутствует возможность мгновенной отправки денег практически во все страны мира, использовать остаток на счете или банковские карты для отправки и получения переводов, а также для покупок с мобильных.

Ключевые особенности программ:

  • Управление своими средствами через безопасное приложение.
  • Отправка деньги через PayPal в более чем 100 стран.
  • Использование остатка на карте для покупок или вывода на банковский счет.
  • Отправка личных переводов.
  • Отправка запросов на оплату с гарантированным получением.
  • Получение мгновенных уведомлений обо всех операциях через приложение.
  • Отслеживание платежей на ходу с мобильных.
PayPal
PayPal
PayPal
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 439
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе PayPal

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