1C:Boss для Android

1C:Boss 2.13.19 для Android

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Описание 1C:Boss 2.13.19 для AndroidОписание   Скачать 1C:Boss 2.13.19 для AndroidСКАЧАТЬ (55,51 Мб) Скриншоты 1C:Boss 2.13.19 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика 1C:Boss 2.13.19 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1C:Boss 2.13.19 для AndroidОтзывы (0)  
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1C:Boss - складской и финансовый учет магазина, товаров, доходов и расходов, финансов, склада, заказов и долгов клиентов.

Ключевые возможности:

  • Учет продаж и закупок (розница и опт, в долг и за наличку).
  • Ведение склада и формирование прайс листа.
  • Инвентаризация и переоценка.
  • Учет расходов и доходов.
  • Взаиморасчеты с клиентами, поставщиками и прочими контрагентами.
  • Встроенный сканер штрих-кодов и ТСД (терминал сбора данных).
  • Импорт клиентов в контрагенты из адресной книги телефона.
  • Встроенная CRM система.
  • Offline доступ к приложению.
  • Контроль остатков товаров в магазинах и на складах.
  • Web-версия: работайте и с компьютера тоже.
  • Печать: счета, накладные, отчеты, прайс-лист, чек через Google Cloud, Bluetooth, USB, Wi-Fi.
  • Разграничение прав доступа (продавец кассир и собственник).
  • Ведение учета сразу в нескольких валютах.
  • Заказы покупателей и поставщикам.
  • Учет по нескольким складам и кассам.
  • Синхронизация между различными устройствами (телефон, планшет).

Примечание! Бесплатно можно ввести 10 операций, чтобы потестировать работу приложения, затем нужна подписка.

1C:Boss
1C:Boss
1C:Boss
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе 1C:Boss

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