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1C:Boss 2.13.19 для Android
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1C:Boss - складской и финансовый учет магазина, товаров, доходов и расходов, финансов, склада, заказов и долгов клиентов.
Ключевые возможности:
- Учет продаж и закупок (розница и опт, в долг и за наличку).
- Ведение склада и формирование прайс листа.
- Инвентаризация и переоценка.
- Учет расходов и доходов.
- Взаиморасчеты с клиентами, поставщиками и прочими контрагентами.
- Встроенный сканер штрих-кодов и ТСД (терминал сбора данных).
- Импорт клиентов в контрагенты из адресной книги телефона.
- Встроенная CRM система.
- Offline доступ к приложению.
- Контроль остатков товаров в магазинах и на складах.
- Web-версия: работайте и с компьютера тоже.
- Печать: счета, накладные, отчеты, прайс-лист, чек через Google Cloud, Bluetooth, USB, Wi-Fi.
- Разграничение прав доступа (продавец кассир и собственник).
- Ведение учета сразу в нескольких валютах.
- Заказы покупателей и поставщикам.
- Учет по нескольким складам и кассам.
- Синхронизация между различными устройствами (телефон, планшет).
Примечание! Бесплатно можно ввести 10 операций, чтобы потестировать работу приложения, затем нужна подписка.
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