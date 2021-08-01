SimCity BuildIt - один из самых популярных градостроительных симуляторов для Android. Вы начинаете игру в должности мэра небольшого поселка, и ваша задача превратить его в крупнейший и процветающий мегаполис.

Все начинается с прокладывания дороги от ближайшей трассы, чтобы в будущий город смогли как то добраться потенциальные жители, а затем вы погружаетесь в пучину забот любого градоначальника, как например постройка жилья и его постоянное улучшение, возведение инфраструктуры, обеспечение жителей водой и электроэнергией, постройка заводов и магазинов, благоустройства территории, разбивка парков и многое другое.

Следует очень внимательно следить за настроениями населения и вовремя реагировать на решение насущных вопросов. Разрастающийся город будет требовать больше электричества, жилых мест, канализации, поэтому будет постепенно расширяться и ваш инструментарий. Вас будет беспокоить вопросы экологии, костью в горле станут автомобильные пробки, голова будет постоянно забита проблемами приобретения стройматериалов и прочими вопросами снабжения, в общем легкой жизни ждать не стоит.

Кроме этого можно посещать города своих друзей, устраивать с ними торговлю различными товарами, а также имеется возможность разблокировать уникальные здания, как например Бин Бен или Триумфальная Арка.