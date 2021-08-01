SimCity BuildIt для Android
|Оценка:
|2.96/5 голосов - 219
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.38.0.99752 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Electronic Arts
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 353 | Статистика
|Размер:
|140,6 Мб
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SimCity BuildIt - один из самых популярных градостроительных симуляторов для Android. Вы начинаете игру в должности мэра небольшого поселка, и ваша задача превратить его в крупнейший и процветающий мегаполис.
Все начинается с прокладывания дороги от ближайшей трассы, чтобы в будущий город смогли как то добраться потенциальные жители, а затем вы погружаетесь в пучину забот любого градоначальника, как например постройка жилья и его постоянное улучшение, возведение инфраструктуры, обеспечение жителей водой и электроэнергией, постройка заводов и магазинов, благоустройства территории, разбивка парков и многое другое.
Следует очень внимательно следить за настроениями населения и вовремя реагировать на решение насущных вопросов. Разрастающийся город будет требовать больше электричества, жилых мест, канализации, поэтому будет постепенно расширяться и ваш инструментарий. Вас будет беспокоить вопросы экологии, костью в горле станут автомобильные пробки, голова будет постоянно забита проблемами приобретения стройматериалов и прочими вопросами снабжения, в общем легкой жизни ждать не стоит.
Кроме этого можно посещать города своих друзей, устраивать с ними торговлю различными товарами, а также имеется возможность разблокировать уникальные здания, как например Бин Бен или Триумфальная Арка.
- Проявите свои творческие способности в испытаниях городских дизайнеров - новом игровом режиме, где можно создавать городские ландшафты определенной тематики. Зарабатывайте голоса, выигрывайте ценные призы или голосуйте за лучшие города участников.
- Еще вас ждут 2 новых сезона с абонементом мэра - "Австралийская глубинка" и "Вечные пески". Вы сможете получить такие объекты, как рощу коал и трассу для верблюжьих забегов, а также главный приз - завораживающую Улуру!
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Отзывы о программе SimCity BuildIt
rich про SimCity BuildIt 1.7.8.34921 для Android [23-11-2015]
На дорогах нету освещении?
До обновлении а***тельно было
После обосрали!!:(:(:(
31 | 19 | Ответить
Алексей про SimCity BuildIt 1.5.7.31127 для Android [19-08-2015]
sasha про SimCity BuildIt 1.2.23.20736 для Android [18-02-2015]