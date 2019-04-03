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2.75 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 2.75 из 5

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5 Adobe Photoshop Lightroom - мобильная версия популярного десктопного приложения для профессиональной обработки фотографий непосредственно на своем Android-устройстве, с возможностью делиться результатом с другими пользователями. Основные возможности Adobe Photoshop Lightroom: Большое количество разнообразных инструментов.

Создание снимков в формате DNG на встроенную камеру и мгновенно делиться ими с друзьями.

Импорт, редактирование и синхронизация фотографий в формате Raw, которые вы сняли на свою камеру (платная функция).

Изменение настроек экспозиции, яркости, четкости и других параметров к определенной области на фотографии благодаря локальной коррекции (платная функция).

Возможность отмены изменений и быстрый откат к оригинальной версии изображения одним щелчком мыши.

Пакетная обработка изображений.

Публикация фото в Instagram, Facebook, Twitter, Flickr и на других ресурсах.

Синхронизация фотографий из Lightroom на всех устройствах.

Возможность объединения нескольких изображений, удаления лишнего с фотографий и их ретуширования.

Доступ к фотографиям из Lightroom в Photoshop Mix, Photoshop Fix, Spark Video, Spark Page и Premiere Clip благодаря технологии Adobe CreativeSync. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Adobe Photoshop Lightroom для Windows

Adobe Lightroom Mobile для Android