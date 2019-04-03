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Adobe Photoshop Lightroom для iOS

Adobe Photoshop Lightroom 4.2.1 для iPhone

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Описание Adobe Photoshop Lightroom 4.2.1 для iPhoneОписание   Скачать Adobe Photoshop Lightroom 4.2.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (194.09 Мб) Скриншоты Adobe Photoshop Lightroom 4.2.1 для iPhoneСкриншоты (2)   Статистика Adobe Photoshop Lightroom 4.2.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Adobe Photoshop Lightroom 4.2.1 для iPhoneОтзывы (0)  
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2.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 2.75 из 5
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Adobe Photoshop Lightroom - мобильная версия популярного десктопного приложения для профессиональной обработки фотографий непосредственно на своем Android-устройстве, с возможностью делиться результатом с другими пользователями.

Основные возможности Adobe Photoshop Lightroom:

  • Большое количество разнообразных инструментов.
  • Создание снимков в формате DNG на встроенную камеру и мгновенно делиться ими с друзьями.
  • Импорт, редактирование и синхронизация фотографий в формате Raw, которые вы сняли на свою камеру (платная функция).
  • Изменение настроек экспозиции, яркости, четкости и других параметров к определенной области на фотографии благодаря локальной коррекции (платная функция).
  • Возможность отмены изменений и быстрый откат к оригинальной версии изображения одним щелчком мыши.
  • Пакетная обработка изображений.
  • Публикация фото в Instagram, Facebook, Twitter, Flickr и на других ресурсах.
  • Синхронизация фотографий из Lightroom на всех устройствах.
  • Возможность объединения нескольких изображений, удаления лишнего с фотографий и их ретуширования.
  • Доступ к фотографиям из Lightroom в Photoshop Mix, Photoshop Fix, Spark Video, Spark Page и Premiere Clip благодаря технологии Adobe CreativeSync.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 465
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Adobe Photoshop Lightroom

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