Abelssoft CheckDrive - инструмент для проверки жестких и съемных носителей на наличие ошибок и битых секторов. Поддерживается работа как с обычными HDD-накопителями, так и современными SSD. Программа проста в использовании, но вместе с тем достаточно наглядно показывает состояние носителя.

После установки приложение просканирует систему и выявит все подключенные в настоящее время жесткие дисковые носители. Выбрав любой из них, Вы запустите проверку на ошибки. Программа работает достаточно быстро, поэтому уже через несколько секунд перед Вами будет цветная картинка из небольших прямоугольников, которые как бы и есть секторами винчестера - картинка отображает фрагментированность диска. Если при этом будут обнаружены ошибки чтения/записи, то Вас об этом уведомят соответствующим сообщением.

Кроме этого, CheckDrive показывает некоторую полезную информацию о носителе: производитель, размер, метку, количество разделов, файловую систему, занятое пространство и др. В платной версии программы Вам также будет доступно несколько дополнительных опций, например планировщик, который поможет автоматизировать работу программы по определенному расписанию.

Программа размещается в системном трее, ничем не отвлекая Вас от работы, но при этом выполняя мониторинг жестких дисков в режиме реального времени. В целом, весьма неплохая программа, которая поможет Вам лучше понять состояние Ваших носителей информации.