Abelssoft CheckDrive для Windows

Abelssoft CheckDrive 2019.1.33

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Описание Abelssoft CheckDrive 2019.1.33Описание   Скачать Abelssoft CheckDrive 2019.1.33СКАЧАТЬ (7,32 Мб) Скриншоты Abelssoft CheckDrive 2019.1.33Скриншоты (4)   Статистика Abelssoft CheckDrive 2019.1.33Статистика   Отзывы о Abelssoft CheckDrive 2019.1.33Отзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Abelssoft CheckDrive - инструмент для проверки жестких и съемных носителей на наличие ошибок и битых секторов. Поддерживается работа как с обычными HDD-накопителями, так и современными SSD. Программа проста в использовании, но вместе с тем достаточно наглядно показывает состояние носителя.

После установки приложение просканирует систему и выявит все подключенные в настоящее время жесткие дисковые носители. Выбрав любой из них, Вы запустите проверку на ошибки. Программа работает достаточно быстро, поэтому уже через несколько секунд перед Вами будет цветная картинка из небольших прямоугольников, которые как бы и есть секторами винчестера - картинка отображает фрагментированность диска. Если при этом будут обнаружены ошибки чтения/записи, то Вас об этом уведомят соответствующим сообщением.

Кроме этого, CheckDrive показывает некоторую полезную информацию о носителе: производитель, размер, метку, количество разделов, файловую систему, занятое пространство и др. В платной версии программы Вам также будет доступно несколько дополнительных опций, например планировщик, который поможет автоматизировать работу программы по определенному расписанию.

Программа размещается в системном трее, ничем не отвлекая Вас от работы, но при этом выполняя мониторинг жестких дисков в режиме реального времени. В целом, весьма неплохая программа, которая поможет Вам лучше понять состояние Ваших носителей информации.

Abelssoft CheckDrive
Abelssoft CheckDrive
Abelssoft CheckDrive
Abelssoft CheckDrive
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 491
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Abelssoft CheckDrive

аноним про Abelssoft CheckDrive 2018 1.19 [04-03-2018]

Бред для того что бы попробовать программу необходимо отправить свой е-майл для бесплатной разблокировки. Может ещё и номер банковской карты?
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