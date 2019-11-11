Advanced Download Manager

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Videoder 14.2 для Android Бесплатный и удобный в использовании инструмент, благодаря которому можно быстро и легко скачивать любое видео и аудио на своё Android-устройство со многих GetThemAll 1.8.2 для Android GetThemAll — программа для загрузки из интернета текстовых, аудио-, видео-файлов. Приложение анализирует веб-страницы и определяет ссылки на различные документы и FrostWire 2.1.6 для Android FrostWire - популярный торрен-клиент и "облачный" загрузчик для Android. Представляет собой смесь из встроенного поисковика медиа файлов, музыкального плеера,