Advanced Download Manager для Android

Advanced Download Manager 8.2 для Android

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Описание Advanced Download Manager 8.2 для AndroidОписание   Скачать Advanced Download Manager 8.2 для AndroidСКАЧАТЬ (2,56 Мб) Скриншоты Advanced Download Manager 8.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Advanced Download Manager 8.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Advanced Download Manager 8.2 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Advanced Download Manager - удобный менеджер загрузок, благодаря которому можно легко загружать на Android-устройство файлы любого типа. Также приложение умеет перехватывать файлы из браузеров и ускорять их загрузку в несколько раз.

Возможности Advanced Download Manager:

  • перехват ссылок из браузера и буфера обмена;
  • возможность управления закачками;
  • многопотоковая загрузка файлов;
  • возможность сортировки файлов;
  • докачка файлов;
  • автоматический запуск/остановка загрузок в зависимости от наличия/отсутствия Wi-Fi;
  • наличие интегрированного браузера для закачек с сайтов требующих авторизации;
  • возможность резервного копирования настроек и списка закачек;
  • возможность сохранения файлов разных типов в разные каталоги (Видео, Архивы, Программы, Музыка, Изображения и пр.);
  • встроенный планировщик;
  • уведомление об окончании закачки;
  • наличие виджета для домашнего экрана;
  • возможность настройки интерфейса;
  • импорт закачек из TXT файла и многое другое.
Что нового в Advanced Download Manager 8.2 для Android?
  • Обновлены Настройки.
  • Левое меню - Интерфейс - Темная тема и Плавающая кнопка.
  • Настройки - Браузер - Удалить куки, историю, кэш.
  • Браузер - Левое меню - только Окна (+Закрыть все окна)
  • Ранее:
  • Обновлен интерфейс.
  • Настройки - Данные - Импорт/Экспорт закладок браузера
  • Настройки - Автоматизация - Удаление старых завершенных закачек.
  • Настройки - Уведомления - Приоритет, Показывать на экране блокировки, Очистить после закрытия программы.
Advanced Download Manager
Advanced Download Manager
Advanced Download Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закачек
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Отзывы о программе Advanced Download Manager

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