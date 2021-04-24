WiFi Overview 360 - полезный инструмент для поиска WiFi сетей. Включает в себя мощный WiFi-сниффер, который заметно расширяет встроенную в Android функцию поиска сетей. WiFi-сниффер ищет открытые WiFi сети, подаёт сигнал и автоматически устанавливает соединение.

С помощью утилиты вы можете управлять используемой вами беспроводной сетью и оптимизировать её. Вся информация о сети всегда перед глазами: название WLAN-сети (SSID), уровень сигнала, номер канала, тип шифрования в открытых/закрытых сетях и многое другое.

Вкладки Ch Check (Channel Checker) и Ch. Radar (Channel Radar) позволяют оптимизировать вашу WiFi сети. Для наилучших результатов ваша сеть должна использовать канал или частотный диапазон, которым не пользуются или практически не пользуются другие сети.

Особенности WiFi Overview 360: