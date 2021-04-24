WiFi Overview 360 для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.66.42 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KAIBITS Software
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 368 | Статистика
|Размер:
|22,63 Мб
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WiFi Overview 360 - полезный инструмент для поиска WiFi сетей. Включает в себя мощный WiFi-сниффер, который заметно расширяет встроенную в Android функцию поиска сетей. WiFi-сниффер ищет открытые WiFi сети, подаёт сигнал и автоматически устанавливает соединение.
С помощью утилиты вы можете управлять используемой вами беспроводной сетью и оптимизировать её. Вся информация о сети всегда перед глазами: название WLAN-сети (SSID), уровень сигнала, номер канала, тип шифрования в открытых/закрытых сетях и многое другое.
Вкладки Ch Check (Channel Checker) и Ch. Radar (Channel Radar) позволяют оптимизировать вашу WiFi сети. Для наилучших результатов ваша сеть должна использовать канал или частотный диапазон, которым не пользуются или практически не пользуются другие сети.
Особенности WiFi Overview 360:
- включает виджеты размера 1x1 в разных стилях
- Сканер WiFi сетей
- Установка сигнала при нахождении открытых WiFi сети: звуковой, в виде всплывающего окна с текстовым сообщением, с помощью вибрации или технологии text-to-speech
- Сортировка WiFi сетей по алфавиту, мощности сигнала, а также с возможностью выбрать открытые/знакомые сети
- Автоматическая активация WiFi при запуске и выключение при выходе
- Возможность добавить сеть вручную
- Подробная информация о WiFi сетях
- Графическое представление всех беспроводных сетей в зоне доступа
- Проверка канала для выбора наилучшего варианта
- Совместимость с планшетными ПК
- Проверка подключения к Интернету через WiFi
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Отзывы о программе WiFi Overview 360
Борис про WiFi Overview 360 2.54.01 для Android [14-05-2015]
Толку нет.
Об усилении сигнала в описании приложения ни чего не указанно.
Зачем мне смотреть как скачет сигнал в верх или в низ?
Только если заняться больше нечем))
Вообщем от приложения нет ни какого толку.((((
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