Quikshort — приложение для создания пользовательских ярлыков и быстрого доступа к различным функциям устройства. С его помощью можно размещать собственные команды на главном экране, добавлять плитки в панель быстрых настроек и объединять их в группы для более удобной организации.

Позволяет запускать приложения, открывать определённые действия внутри программ, переходить к файлам и папкам, создавать ссылки на веб-сайты, контакты и системные параметры. Поддерживается работа с системными и пользовательскими интентами, что расширяет возможности настройки устройства под индивидуальные задачи.

Список основных возможностей Quikshort: