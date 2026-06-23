Quikshort для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AtolphaDev
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.97 Мб
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Quikshort — приложение для создания пользовательских ярлыков и быстрого доступа к различным функциям устройства. С его помощью можно размещать собственные команды на главном экране, добавлять плитки в панель быстрых настроек и объединять их в группы для более удобной организации.
Позволяет запускать приложения, открывать определённые действия внутри программ, переходить к файлам и папкам, создавать ссылки на веб-сайты, контакты и системные параметры. Поддерживается работа с системными и пользовательскими интентами, что расширяет возможности настройки устройства под индивидуальные задачи.
Список основных возможностей Quikshort:
- Создание неограниченного количества ярлыков и групп на главном экране.
- Добавление пользовательских плиток в панель быстрых настроек.
- Запуск приложений, отдельных функций программ, файлов и каталогов.
- Создание ярлыков для веб-страниц, контактов и системных настроек.
- Поддержка системных и пользовательских интентов.
- Настройка внешнего вида ярлыков с помощью сторонних наборов значков.
- Использование однотонных и градиентных фонов, изменение формы и размеров значков.
- Применение собственных изображений для создания индивидуального оформления.
- Объединение нескольких ярлыков в группы с возможностью отображения в виде папки, диалогового окна или нижней панели.
- Сохранение созданных ярлыков в памяти устройства для последующего редактирования.
- Экспорт и импорт настроек для резервного копирования и переноса данных между устройствами.
- Создание ярлыков действий для повседневных операций.
- Управление параметрами устройства, буфером обмена и выполнение системных команд.
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