Quikshort для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4.97 Мб
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Quikshort — приложение для создания пользовательских ярлыков и быстрого доступа к различным функциям устройства. С его помощью можно размещать собственные команды на главном экране, добавлять плитки в панель быстрых настроек и объединять их в группы для более удобной организации.

Позволяет запускать приложения, открывать определённые действия внутри программ, переходить к файлам и папкам, создавать ссылки на веб-сайты, контакты и системные параметры. Поддерживается работа с системными и пользовательскими интентами, что расширяет возможности настройки устройства под индивидуальные задачи.

Список основных возможностей Quikshort:

  • Создание неограниченного количества ярлыков и групп на главном экране.
  • Добавление пользовательских плиток в панель быстрых настроек.
  • Запуск приложений, отдельных функций программ, файлов и каталогов.
  • Создание ярлыков для веб-страниц, контактов и системных настроек.
  • Поддержка системных и пользовательских интентов.
  • Настройка внешнего вида ярлыков с помощью сторонних наборов значков.
  • Использование однотонных и градиентных фонов, изменение формы и размеров значков.
  • Применение собственных изображений для создания индивидуального оформления.
  • Объединение нескольких ярлыков в группы с возможностью отображения в виде папки, диалогового окна или нижней панели.
  • Сохранение созданных ярлыков в памяти устройства для последующего редактирования.
  • Экспорт и импорт настроек для резервного копирования и переноса данных между устройствами.
  • Создание ярлыков действий для повседневных операций.
  • Управление параметрами устройства, буфером обмена и выполнение системных команд.​
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