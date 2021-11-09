Niagara Launcher для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6,23 Мб
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Niagara Launcher - минималистичный и невероятно удобный для Android, который позволяет управлять своим смартфонов одной рукой, независимо от размера вашего мобильного устройства.

Основные возможности Niagara Launcher:

  • Получите доступ ко всему одной рукой - независимо от размера вашего телефона.
  • Адаптивный список. В отличие от строгой сетки, используемой другими лаунчерами Android, список Niagara Launcher может адаптироваться к вашим потребностям. Медиаплеер, входящие сообщения или события календаря: все появляется при необходимости.
  • Волновая анимация в лаунчере не только приятна, но и помогает управлять телефоном одной рукой.
  • Встроенные уведомления - читайте и отвечайте на уведомления прямо с домашнего экрана.
  • Минималистичный дизайн избавит ваш домашний экран от беспорядка, уменьшит дистракцию, и будет очень прост в использовании.
  • Отсутствие рекламы.
  • Минимализм и гибкость - два наиболее важных аспекта Niagara Launcher.
  • Скройте все предустановленные вредоносные и редко используемые приложения, чтобы сосредоточиться на более важных.
  • Настройте свой домашний экран. Изменяйте его с помощью нашего интегрированного набора значков, шрифтов и обоев или используйте свои собственные.
  • Niagara Launcher находится в активной разработке и имеет очень активное сообщество.
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