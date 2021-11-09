Niagara Launcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Peter Huber
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6,23 Мб
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Niagara Launcher - минималистичный и невероятно удобный для Android, который позволяет управлять своим смартфонов одной рукой, независимо от размера вашего мобильного устройства.
Основные возможности Niagara Launcher:
- Получите доступ ко всему одной рукой - независимо от размера вашего телефона.
- Адаптивный список. В отличие от строгой сетки, используемой другими лаунчерами Android, список Niagara Launcher может адаптироваться к вашим потребностям. Медиаплеер, входящие сообщения или события календаря: все появляется при необходимости.
- Волновая анимация в лаунчере не только приятна, но и помогает управлять телефоном одной рукой.
- Встроенные уведомления - читайте и отвечайте на уведомления прямо с домашнего экрана.
- Минималистичный дизайн избавит ваш домашний экран от беспорядка, уменьшит дистракцию, и будет очень прост в использовании.
- Отсутствие рекламы.
- Минимализм и гибкость - два наиболее важных аспекта Niagara Launcher.
- Скройте все предустановленные вредоносные и редко используемые приложения, чтобы сосредоточиться на более важных.
- Настройте свой домашний экран. Изменяйте его с помощью нашего интегрированного набора значков, шрифтов и обоев или используйте свои собственные.
- Niagara Launcher находится в активной разработке и имеет очень активное сообщество.
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Отзывы о программе Niagara Launcher
Admin
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