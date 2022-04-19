Duplicate Remover Free для Windows
|Оценка:
|2.63/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ManyProg
|Категории:
|Сравнение, Синхронизация - Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 169 | Статистика
|Размер:
|20,24 Мб
Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов.
С помощью этого приложения вы сможете очистить ваш компьютер от файлов-дубликатов, освободить дисковое пространство и повысить производительность вашего ПК. Имеет простой минималистический интерфейс.
После запуска программы, укажите папку или диск, на котором вы хотите искать дубликаты, и нажмите на кнопку "Пуск". На следующей закладке можно увидеть результаты поиска дубликатов файлов. Достаточно отметить те, которые вам не нужны, и удалить их.
Duplicate Remover выполняет поиск и удаление дубликатов файлов практически всех распространенных форматов. В том числе дубликатов изображений, музыки, видео.
Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них...
Mobogenie - одно из лучших приложений для полного контроля и управления всем контентом на Android-устройствах при помощи персонального компьютера...
SyncToy - удобная, легко настраиваемая программа для автоматизации процессов копирования, перемещения и синхронизации файлов в различных папках...
Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации...
FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом...
Razer Synapse - полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного...
Отзывы о программе Duplicate Remover Free
Виталий про Duplicate Remover Free 1.8 [14-11-2017]
Псевдо бесплатная программа. После поиска файла выдает окно о приобретении программы для дальнейшей обработки найденных файлов. Обман!
7 | 3 | Ответить