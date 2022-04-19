Duplicate Remover Free для Windows

Описание
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Оценка: 2.63/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Сравнение, Синхронизация - Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 169 | Статистика
Размер:20,24 Мб
Duplicate Remover Free скриншот № 1
Duplicate Remover Free скриншот № 2

Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов.

С помощью этого приложения вы сможете очистить ваш компьютер от файлов-дубликатов, освободить дисковое пространство и повысить производительность вашего ПК. Имеет простой минималистический интерфейс.

После запуска программы, укажите папку или диск, на котором вы хотите искать дубликаты, и нажмите на кнопку "Пуск". На следующей закладке можно увидеть результаты поиска дубликатов файлов. Достаточно отметить те, которые вам не нужны, и удалить их.

Duplicate Remover выполняет поиск и удаление дубликатов файлов практически всех распространенных форматов. В том числе дубликатов изображений, музыки, видео.

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Отзывы о программе Duplicate Remover Free

Виталий про Duplicate Remover Free 1.8 [14-11-2017]

Псевдо бесплатная программа. После поиска файла выдает окно о приобретении программы для дальнейшей обработки найденных файлов. Обман!
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