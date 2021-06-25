Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой чешский до уровня нормального общения на основные темы.

Курс отлично подойдет тем, кто собирается посетить Чехию и порадовать себя умением говорить на чешском языке и понимать ответы местного населения.

Особенность курса в том, что большая часть работы по курсу - это аудирование. Ваша задача будет: понять и выучить теорию, а дальше слушать, слушать, слушать, и таким образом учить новые слова и выражения. Больше в чешском языке делать ничего не нужно.

Особенности курса Чешский язык за 7 уроков:

Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала.

Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.

Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).

Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.

Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с очень хорошим словарным запасом.

В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения.

Всегда можно свериться с ответами и в ответах найти перевод незнакомых слов. Все ответы озвучены.

Внимание! Чтобы курс принес максимальную пользу, его нужно проработать несколько раз, а не просто пролистать за 5 минут. Чешское пиво и žebra компенсируют все ваши старания!