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Чешский язык за 7 уроков для Android

Описание
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Оценка: 4.25/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский, Чешский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 7 084 | Статистика
Размер:5,56 Мб
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Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой чешский до уровня нормального общения на основные темы.

Курс отлично подойдет тем, кто собирается посетить Чехию и порадовать себя умением говорить на чешском языке и понимать ответы местного населения.

Особенность курса в том, что большая часть работы по курсу - это аудирование. Ваша задача будет: понять и выучить теорию, а дальше слушать, слушать, слушать, и таким образом учить новые слова и выражения. Больше в чешском языке делать ничего не нужно.

Особенности курса Чешский язык за 7 уроков:

  • Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала.
  • Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
  • Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
  • Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.
  • Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с очень хорошим словарным запасом.
  • В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения.
  • Всегда можно свериться с ответами и в ответах найти перевод незнакомых слов. Все ответы озвучены.

Внимание! Чтобы курс принес максимальную пользу, его нужно проработать несколько раз, а не просто пролистать за 5 минут. Чешское пиво и žebra компенсируют все ваши старания!

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