Чешский язык за 7 уроков для Android
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский, Чешский
|Разработчик:
|SpeakASAP.com
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 7 084 | Статистика
|Размер:
|5,56 Мб
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Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой чешский до уровня нормального общения на основные темы.
Курс отлично подойдет тем, кто собирается посетить Чехию и порадовать себя умением говорить на чешском языке и понимать ответы местного населения.
Особенность курса в том, что большая часть работы по курсу - это аудирование. Ваша задача будет: понять и выучить теорию, а дальше слушать, слушать, слушать, и таким образом учить новые слова и выражения. Больше в чешском языке делать ничего не нужно.
Особенности курса Чешский язык за 7 уроков:
- Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала.
- Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
- Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
- Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.
- Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с очень хорошим словарным запасом.
- В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения.
- Всегда можно свериться с ответами и в ответах найти перевод незнакомых слов. Все ответы озвучены.
Внимание! Чтобы курс принес максимальную пользу, его нужно проработать несколько раз, а не просто пролистать за 5 минут. Чешское пиво и žebra компенсируют все ваши старания!
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