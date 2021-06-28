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Испанский язык за 7 уроков для Android

Описание
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Оценка: 4.20/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 462 | Статистика
Размер:5,29 Мб
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Испанский язык за 7 уроков -  бесплатный курс испанского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой испанский до уровня нормального общения на основные темы. Курс ориентирован для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

Проработав курс, вы выучите 7 базовых тем грамматики (курс не затрагивает правила чтения), которые позволят вам использовать эти знания как в разговоре, так и для дальнейшего более детального изучения испанского языка.

Курс Испанский язык за 7 уроков будет интересен не только тем, кто принимается за изучение испанского языка, но и тем, кто знаком с французским или итальянским.

Особенности курса Испанский язык за 7 уроков:

  • Вся теория подана просто и в логической последовательности с хорошим словарным запасом.
  • Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом.
  • В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов можно найти либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно.
  • Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
  • Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
  • Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
  • Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.

Внимание! Чтобы курс принес максимальную пользу, его нужно проработать несколько раз, а не просто пробежаться за 5 минут

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