Испанский язык за 7 уроков для Android
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский, Испанский
|Разработчик:
|SpeakASAP.com
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 462 | Статистика
|Размер:
|5,29 Мб
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Испанский язык за 7 уроков - бесплатный курс испанского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой испанский до уровня нормального общения на основные темы. Курс ориентирован для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.
Проработав курс, вы выучите 7 базовых тем грамматики (курс не затрагивает правила чтения), которые позволят вам использовать эти знания как в разговоре, так и для дальнейшего более детального изучения испанского языка.
Курс Испанский язык за 7 уроков будет интересен не только тем, кто принимается за изучение испанского языка, но и тем, кто знаком с французским или итальянским.
Особенности курса Испанский язык за 7 уроков:
- Вся теория подана просто и в логической последовательности с хорошим словарным запасом.
- Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом.
- В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов можно найти либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно.
- Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
- Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
- Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
- Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.
Внимание! Чтобы курс принес максимальную пользу, его нужно проработать несколько раз, а не просто пробежаться за 5 минут
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