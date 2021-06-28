Испанский язык за 7 уроков - бесплатный курс испанского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой испанский до уровня нормального общения на основные темы. Курс ориентирован для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

Проработав курс, вы выучите 7 базовых тем грамматики (курс не затрагивает правила чтения), которые позволят вам использовать эти знания как в разговоре, так и для дальнейшего более детального изучения испанского языка.

Курс Испанский язык за 7 уроков будет интересен не только тем, кто принимается за изучение испанского языка, но и тем, кто знаком с французским или итальянским.

Особенности курса Испанский язык за 7 уроков:

Вся теория подана просто и в логической последовательности с хорошим словарным запасом.

Интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом.

В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов можно найти либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно.

Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.

Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.

Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).

Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.

Внимание! Чтобы курс принес максимальную пользу, его нужно проработать несколько раз, а не просто пробежаться за 5 минут