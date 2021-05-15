GO Keyboard для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.62 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 054 | Статистика
Размер:39,82 Мб
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GO Keyboard - удобная и функциональная экранная клавиатура для Android-смартфонов и планшетов, которая выделяется среди подобных программ большим количеством поддерживаемых языков, наличием разнообразных смайлов, стикеров и эмотиконов, поддержкой плагинов, возможностью управления жестами и кастомизации внешнего вида путем изменения тем и многое другое.

Основные возможности GO Keyboard:

  • Поддержка более 60 различных языков.
  • Наличие различных методов ввода и раскладок клавиатуры.
  • Возможность кастомизации с помощью большого количества тем.
  • Наличие более 800 смайлов и эмотиконов.
  • Поддержка плагинов.
  • Поддержка управления жестами.
  • Возможность настройки шрифтов.
  • Коррекция ошибочного нажатия клавиш.
  • Поддержка интеллектуального ввода текста.
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Отзывы о программе GO Keyboard

да да снова я вадим &#128 про GO Keyboard 2.36 для Android [28-10-2015]

Я был не прав на софтпортале есть грамотно построиные клавыи эта одна из них но один минус есть - маленький пробел 😀
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