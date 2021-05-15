GO Keyboard для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.62 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GO Keyboard Dev Team
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 054 | Статистика
|Размер:
|39,82 Мб
|СКАЧАТЬ
GO Keyboard - удобная и функциональная экранная клавиатура для Android-смартфонов и планшетов, которая выделяется среди подобных программ большим количеством поддерживаемых языков, наличием разнообразных смайлов, стикеров и эмотиконов, поддержкой плагинов, возможностью управления жестами и кастомизации внешнего вида путем изменения тем и многое другое.
Основные возможности GO Keyboard:
- Поддержка более 60 различных языков.
- Наличие различных методов ввода и раскладок клавиатуры.
- Возможность кастомизации с помощью большого количества тем.
- Наличие более 800 смайлов и эмотиконов.
- Поддержка плагинов.
- Поддержка управления жестами.
- Возможность настройки шрифтов.
- Коррекция ошибочного нажатия клавиш.
- Поддержка интеллектуального ввода текста.
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Отзывы о программе GO Keyboard
да да снова я вадим € про GO Keyboard 2.36 для Android [28-10-2015]
Я был не прав на софтпортале есть грамотно построиные клавыи эта одна из них но один минус есть - маленький пробел 😀
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