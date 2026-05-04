Device Info для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|v6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ToraLabs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.03 Мб
Device Info — приложение для Android, предназначенное для просмотра детальной информации о смартфоне или планшете, которое объединяет сведения о системе и аппаратной части устройства в одном интерфейсе и позволяет получить доступ к параметрам без использования сторонних инструментов.
Программа отображает данные о процессоре, памяти, версии системы, батарее, сети и других компонентах. Присутствует возможность проверить характеристики устройства, оценить текущую нагрузку и получить сведения о конфигурации системы. Интерфейс структурирован по разделам, что упрощает навигацию и поиск нужной информации. Дополнительно доступны инструменты тестирования отдельных элементов, а также экспорт данных в файл.
Основные возможности Device Info:
- Отображение общей информации о устройстве, включая модель, производителя и идентификаторы.
- Данные о системе: версия Android, уровень API, безопасность, ядро и параметры загрузки.
- Подробная информация о процессоре и графике, включая архитектуру, частоты и нагрузку.
- Контроль состояния батареи: уровень заряда, температура, напряжение и технология.
- Просмотр параметров памяти: ОЗУ, внутренняя и внешняя память, системные ресурсы.
- Информация о дисплее: разрешение, плотность, частота обновления и яркость.
- Данные о датчиках с указанием типа, производителя и энергопотребления.
- Список установленных приложений с возможностью сортировки и извлечения APK.
- Параметры сети: IP-адреса, уровень сигнала, частота и тип подключения.
- Раздел камеры с поддерживаемыми режимами и характеристиками.
- Инструменты тестирования устройства: экран, звук, сенсоры, кнопки и другие элементы.
- Экспорт информации в текстовый файл и наличие виджета для быстрого просмотра данных.
- Поддержка тем оформления и нескольких языков интерфейса.
