Device Info для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:v6.2

ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:5.03 Мб
Device Info — приложение для Android, предназначенное для просмотра детальной информации о смартфоне или планшете, которое объединяет сведения о системе и аппаратной части устройства в одном интерфейсе и позволяет получить доступ к параметрам без использования сторонних инструментов.

Программа отображает данные о процессоре, памяти, версии системы, батарее, сети и других компонентах. Присутствует возможность проверить характеристики устройства, оценить текущую нагрузку и получить сведения о конфигурации системы. Интерфейс структурирован по разделам, что упрощает навигацию и поиск нужной информации. Дополнительно доступны инструменты тестирования отдельных элементов, а также экспорт данных в файл.

Основные возможности Device Info:

  • Отображение общей информации о устройстве, включая модель, производителя и идентификаторы.
  • Данные о системе: версия Android, уровень API, безопасность, ядро и параметры загрузки.
  • Подробная информация о процессоре и графике, включая архитектуру, частоты и нагрузку.
  • Контроль состояния батареи: уровень заряда, температура, напряжение и технология.
  • Просмотр параметров памяти: ОЗУ, внутренняя и внешняя память, системные ресурсы.
  • Информация о дисплее: разрешение, плотность, частота обновления и яркость.
  • Данные о датчиках с указанием типа, производителя и энергопотребления.
  • Список установленных приложений с возможностью сортировки и извлечения APK.
  • Параметры сети: IP-адреса, уровень сигнала, частота и тип подключения.
  • Раздел камеры с поддерживаемыми режимами и характеристиками.
  • Инструменты тестирования устройства: экран, звук, сенсоры, кнопки и другие элементы.
  • Экспорт информации в текстовый файл и наличие виджета для быстрого просмотра данных.
  • Поддержка тем оформления и нескольких языков интерфейса.
