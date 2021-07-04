Финский язык за 7 уроков - бесплатный курс финского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой финский до уровня нормального общения на основные темы. Курс для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

В курс вошла только базовая грамматика финского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на финском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать наш курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.

Особенности курса Финский язык за 7 уроков :