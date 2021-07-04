Финский язык за 7 уроков для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский, Финский
|Разработчик:
|SpeakASAP.com
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 013 | Статистика
|Размер:
|4,34 Мб
|СКАЧАТЬ
Финский язык за 7 уроков - бесплатный курс финского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой финский до уровня нормального общения на основные темы. Курс для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.
В курс вошла только базовая грамматика финского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на финском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать наш курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.
Особенности курса Финский язык за 7 уроков :
- В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения.
- Всегда можно сверяться с ответами.
- 80% слов можно найти либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно.
- Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
- Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
- Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
- Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.
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Отзывы о программе Финский язык за 7 уроков
Admin
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