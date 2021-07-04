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Финский язык за 7 уроков для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский, Финский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 013 | Статистика
Размер:4,34 Мб
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Финский язык за 7 уроков - бесплатный курс финского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой финский до уровня нормального общения на основные темы. Курс для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

В курс вошла только базовая грамматика финского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на финском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать наш курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.

Особенности курса Финский язык за 7 уроков :

  • В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения.
  • Всегда можно сверяться с ответами.
  • 80% слов можно найти либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно.
  • Запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
  • Аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений.
  • Видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету).
  • Все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету.
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