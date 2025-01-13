Learn German для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FunEasyLearn
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 65 | Статистика
|Размер:
|50.97 Мб
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Learn German — удобное и эффективное приложение для изучения немецкого языка, которое поможет освоить более 5000 полезных фраз и диалогов. Оно идеально подходит как для начинающих, так и для более опытных пользователей, предлагая разнообразные инструменты для обучения. С помощью этого приложения можно не только изучать фразы, но и улучшать навыки произношения, восприятия речи на слух и письма. Доступно 60 языков, что делает обучение удобным для пользователей со всего мира.
Основной акцент приложения сделан на разговорную практику. Оно предлагает 11 различных игровых форматов, которые делают процесс обучения увлекательным и легким. Каждый диалог сопровождается аудио-произношением и фонетической транскрипцией, что позволяет лучше понять, как фразы звучат на языке носителей. Приложение имеет 4 уровня сложности, что дает возможность продвигаться от начального до профессионального уровня в изучении языка. В нем также доступно множество тем, охватывающих важнейшие аспекты общения — от приветствий до деловых переговоров.
Основные возможности приложения Learn German:
- Более 5000 разговорных фраз на немецком языке.
- Аудио произношение и фонетическая транскрипция, соответствующие реальному произношению носителей языка.
- 11 увлекательных игровых форматов для тренировки навыков слушания, письма и произношения.
- 4 уровня сложности: начальный, средний, продвинутый и профессиональный.
- 20 тематических категорий с 145 подтемами, что позволяет изучать язык в контексте различных ситуаций.
- Возможность добавления фраз в закладки и повторения наиболее нужных выражений.
- Режим оффлайн, который позволяет обучаться без подключения к интернету.
- Функция "Случайные категории", позволяющая выбрать тему и игру случайным образом для разнообразия обучения.
- Поддержка 60 языков, что позволяет изучать немецкий пользователям со всего мира.
- Заработок очков за успешное выполнение упражнений, что мотивирует продолжать обучение.
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