Learn German — удобное и эффективное приложение для изучения немецкого языка, которое поможет освоить более 5000 полезных фраз и диалогов. Оно идеально подходит как для начинающих, так и для более опытных пользователей, предлагая разнообразные инструменты для обучения. С помощью этого приложения можно не только изучать фразы, но и улучшать навыки произношения, восприятия речи на слух и письма. Доступно 60 языков, что делает обучение удобным для пользователей со всего мира.

Основной акцент приложения сделан на разговорную практику. Оно предлагает 11 различных игровых форматов, которые делают процесс обучения увлекательным и легким. Каждый диалог сопровождается аудио-произношением и фонетической транскрипцией, что позволяет лучше понять, как фразы звучат на языке носителей. Приложение имеет 4 уровня сложности, что дает возможность продвигаться от начального до профессионального уровня в изучении языка. В нем также доступно множество тем, охватывающих важнейшие аспекты общения — от приветствий до деловых переговоров.

Основные возможности приложения Learn German: