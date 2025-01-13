Learn German для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 65 | Статистика
Размер:50.97 Мб
СКАЧАТЬ
Learn German скриншот № 1
Learn German скриншот № 2
Learn German скриншот № 3
Learn German скриншот № 4

Learn German — удобное и эффективное приложение для изучения немецкого языка, которое поможет освоить более 5000 полезных фраз и диалогов. Оно идеально подходит как для начинающих, так и для более опытных пользователей, предлагая разнообразные инструменты для обучения. С помощью этого приложения можно не только изучать фразы, но и улучшать навыки произношения, восприятия речи на слух и письма. Доступно 60 языков, что делает обучение удобным для пользователей со всего мира.

Основной акцент приложения сделан на разговорную практику. Оно предлагает 11 различных игровых форматов, которые делают процесс обучения увлекательным и легким. Каждый диалог сопровождается аудио-произношением и фонетической транскрипцией, что позволяет лучше понять, как фразы звучат на языке носителей. Приложение имеет 4 уровня сложности, что дает возможность продвигаться от начального до профессионального уровня в изучении языка. В нем также доступно множество тем, охватывающих важнейшие аспекты общения — от приветствий до деловых переговоров.

Основные возможности приложения Learn German:

  • Более 5000 разговорных фраз на немецком языке.
  • Аудио произношение и фонетическая транскрипция, соответствующие реальному произношению носителей языка.
  • 11 увлекательных игровых форматов для тренировки навыков слушания, письма и произношения.
  • 4 уровня сложности: начальный, средний, продвинутый и профессиональный.
  • 20 тематических категорий с 145 подтемами, что позволяет изучать язык в контексте различных ситуаций.
  • Возможность добавления фраз в закладки и повторения наиболее нужных выражений.
  • Режим оффлайн, который позволяет обучаться без подключения к интернету.
  • Функция "Случайные категории", позволяющая выбрать тему и игру случайным образом для разнообразия обучения.
  • Поддержка 60 языков, что позволяет изучать немецкий пользователям со всего мира.
  • Заработок очков за успешное выполнение упражнений, что мотивирует продолжать обучение.
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

скачать HelloChineseHelloChinese 7.2.8

Приложение для изучения китайского языка, которое подходит для начинающих. Содержит...

скачать Словари ABBYY LingvoСловари ABBYY Lingvo 4.15.3

Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20...

скачать ReWordReWord 3.26

Незаменимое приложение для тех, кто учит английский язык. Слова повторяются по кривой...

скачать Чешский с NemoЧешский с Nemo 1.7.1

Чешский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...

скачать Нидерландский язык за 7 уроковНидерландский язык за 7 уроков 3.4.1

Нидерландский язык за 7 уроков - бесплатный курс нидерландского языка, который поможет вам...

скачать Learna AILearna AI 1.1.4

Приложение для изучения английского языка с помощью искусственного интеллекта, которое...

Отзывы о программе Learn German

Admin

Отзывов о программе Learn German 3.3.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв