Tumblr - официальный клиент для iOS-устройств (iPhone, iPad) с возможностью доступа к популярному сервису микроблогов с элементами социальной сети, с помощью которого пользователь может делиться с окружающими людьми различными материалами: картинки, статьи, видео, музыка, цитаты, ссылки и т.д.
Присутствует возможность подписываться на понравившиеся блоги других пользователей Tumblr, можно просматривать свою активность, сохранять черновики, добавлять посты в очередь, настраивать, просматривать и отвечать на сообщения, управлять одновременно несколькими блогами, добавлять виджеты для создания постов на главный экран и многое другое.
Все публикуемые пользователем материалы для удобства разделены на такие категории, как Аудио, Видео, Фото, Чат, Текст, Цитата и Ссылка. Кроме того, поддерживается возможность автоматического экспорта сообщений в Twitter и Facebook.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app