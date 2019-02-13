LinkedIn для iOS

LinkedIn 9.1.119 для iPhone, iPad

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Описание LinkedIn 9.1.119 для iPhone, iPadОписание   Скачать LinkedIn 9.1.119 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (159.41 Мб) Скриншоты LinkedIn 9.1.119 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика LinkedIn 9.1.119 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о LinkedIn 9.1.119 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 2
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LinkedIn - удобный способ взаимодействия со специалистами из вашей отрасли. Новости, актуальные для вашей профессии, ежедневный обзор событий в вашей сети, возможность быстро установить контакт и оставаться на связи – всё в одном приложении.

Основные возможности:

  • Расскажите историю своего профессионального развития в личном профиле.
  • Добавление изображения профиля или фотографии.
  • Поиск людей или предложений по работе.
  • Просмотр активности в вашей сфере деятельности.
  • Поиск людей, которые работают в конкретной компании.
  • Для соискателей имеется возможность просмотра профиля менеджеров по найму и их контактов.
  • Поиск работы, людей, сотрудников, компаний и возможностей для бизнеса.
  • Просмотр других профилей.
  • Мониторинг компаний, для создания новых рабочих мест.
  • Обновление своей учетной записи до LinkedIn Premium прямо из приложения.
  • Работодатели могут перечислить вакансии и найти потенциальных сотрудников.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты LinkedIn:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 515
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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