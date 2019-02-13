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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Twitch - удобное приложение для комфортного просмотра на iPhone, iPad и iPod touch прямых трансляций любимых игр и общения с игроками, на которых подписаны. Ключевые возможности программы: Прямые трансляции и архивные записи лучших игр, игроков и событий.

Полноценный чат, позволяющий общаться, даже если трансляция не ведется.

Возможность подписаться на любимые каналы и игры.

Push-уведомления о начале трансляций.

Виджет уведомлений, позволяющий получать информацию о самых популярных и ваших любимых каналах на экране блокировки (только для iOS 8).

Совместимость с AirPlay и Chromecast. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Twitch для Android