Конструктор баз данных Руна

Дмитрий О программе:



На мой взгляд - плавное падение вниз. С интерфейсом в версии 6 в программе стало жутко невозможно работать, многий функционал из предыдущей версии "упал", но таковы тенденции современности: Что? Все значки стали одноцветными? Ну давайте тоже сделаем одноцветными. Что? Все переходят на "революционную" Windows 10? Не проблема - давайте сделаем интерфейс подобным Windows 10.

А нравится ли, удобно ли пользователям работать в такой программе - плевать.



О разработчиках:



Сложилось негативное впечатление. Многие вопросы и пожелания пользователей упорно встречаются словами: "Ну ты заплати денег и мы доделаем". О суммах умолчу, каждый вправе устанавливать свои тарифы, но (как мне кажется) они выходят за рамки адекватных, учитывая тот факт, что так или иначе - этот функционал мог быть в программе месяцем позже, а за объявленную разработчиками таксу вполне возможно подыскать альтернитивное решение в разы лучше и удобнее обсуждаемой программы.



В теме: http://runabase.ru/forum/threads/vozvrat-v-predyduschee-pole.544/

На заданный мной простой вопрос: "Многострочные поля игнорируют зажатый Shift (т.е. нельзя попасть в предыдущее поле сочетанием Shift+Tab). Существует какая-нибудь другая комбинация?" сходу получил ответ: "При необходимости можем выполнить платную доработку."



От себя читателю: В каких случаях и как часто вам нужен Tab (длинный пробел) в многострочном текстовом поле?



Еще одна тема, которая послужила причиной блокировки моего аккаунта на форуме разработчика:



Название: Идея по шаблонам

Ссылка: http://runabase.ru/forum/threads/ideja-po-shablonam.565/



Владислав56 (Продвинутый, Топикстартер):

Очень много времени тратится на создание шаблонов, а потом их редактирование, может реализовать функцию создатель шаблонов, с принципом работы как в создании проекта, то есть слева списки полей, справа сам шаблон и принажатии на один из списков полей он автоматически переносится в место указанное в шаблоне, или путем его переноса, я думаю и Вам это будет удобно.



Anti (Администратор, Команда форума):

Реализация такой задачи может занять много времени. Microsoft Office - сложная система и Руна взаимодействует с ней через ActiveX/COM. Подобные идеи мы рассматриваем в рамках платных доработок.



anviz-rus (Я, Посетитель):

А какова будет стоимость разработки по описанной задаче?



Vladimir (Администратор, Команда форума):

Общую стоимость доработки программы под заказ можно приблизительно рассчитать по формуле "Число дней" * 10 тыс. руб. (см. Внеплановая доработка конструктора). Но если разработка займёт несколько дней или меньше одного дня, то сумма может быть и меньше 10 тыс. руб. - когда мы можем определить объём работ.

Но вот в случае с Microsoft Office сказать сколько дней может занять разработка - очень сложно. В заданном выше вопросе, кроме работ непосредственно с внешним инструментом, потребуется выполнить доработку и в нашей программе, что также повлияет на общие трудозатраты.

Исходя из опыта, можно приблизительно назвать сроки реализации: от 1 до 2 месяцев. Т.е. ориентировочная стоимость подобной разработки составит 250-500 тыс. руб.



Я: А как осуществляется дальнейшая поддержка?



Vladimir: Все изменения и доработки в программе вносятся в единую версию и поддержка нового функционала осуществляется в общем порядке.



Следующая часть темы была удалена за "неудобные вопросы" (постараюсь максимально точно привести ниже вместе с ответами) и закрыта с грифом: "нельзя размещать новые ответы."



Я: То есть вы хотите сказать, что выкладывая 250-500 тыс. в рамках [Цитата: >>доработки программы под заказ] за оплаченные мной деньги дарю результат по принципу "шампанского всем, я угощаю!", вы (опять же - за оплаченные мной деньги), выкладываете программу с нововведениями, получаете всенародное признание и в добавленных (в рамках заказа) компонентах даже не будет баннера "конструктор шаблонов имени Димона".

Я правильно описал свое видение ситуации?



Vladimir: Правильность или неправильность вашего видения вы определяете сами. Все доработки программы мы выкладываем в общий доступ [...]



Я: [Цитата: >> Vladimir: Правильность или неправильность вашего видения вы определяете сами]

Правильность или неправильность моего видения вашей политики определяете вы (как разработчики) и судя по отсутствию опровержения вами какого-либо из приведенных мной аргументов - я могу сделать вывод, что мое представление верно.



Ответ от разрабочиков поразил:



Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.

Вы были заблокированы по следующей причине: Флуд.



и удаление последних сообщений.



Выводы делать вам. Лично мой вывод: на сайте программы вместо раздела "Отзывы" стоило бы написать "Только хорошие отзывы", а вместо "Форум" - написать "Форум ДЛЯ СВОИХ".



Всем удачных альтернатив ;)

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