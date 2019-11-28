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Конструктор баз данных Руна для Windows

Конструктор баз данных Руна 6.0.21

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Описание Конструктор баз данных Руна 6.0.21Описание   Скачать Конструктор баз данных Руна 6.0.21СКАЧАТЬ (14,48 Мб) Скриншоты Конструктор баз данных Руна 6.0.21Скриншоты (4)   Статистика Конструктор баз данных Руна 6.0.21Статистика   Отзывы о Конструктор баз данных Руна 6.0.21Отзывы (13)  
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4.72 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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Конструктор баз данных Руна - простой и удобный инструмент для создания баз данных и программ учёта. Позволяет самостоятельно создать программу учета товаров, базу данных клиентов или личный справочник. Поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети и Интернет.

Возможности программы:

  • создание простой структуры данных программы, аналогично построению сайтов;
  • сортировка и фильтрация по любому полю;
  • шаблоны документов в MS Office Word/Excel, а также OpenOffice/LibreOffice Writer/Calc;
  • уровни доступа к информации различным пользователям;
  • синхронизация с другими источниками данных;
  • импорт и экспорт данных;
  • прикрепление к данным файлов любого типа;
  • работа с картографическими сервисами;
  • и многое другое.
Конструктор баз данных Руна
Конструктор баз данных Руна
Конструктор баз данных Руна
Конструктор баз данных Руна
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 566
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
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Отзывы о программе Конструктор баз данных Руна

Дмитрий про Конструктор баз данных Руна 5.1.22 [15-06-2019]

О программе:

На мой взгляд - плавное падение вниз. С интерфейсом в версии 6 в программе стало жутко невозможно работать, многий функционал из предыдущей версии "упал", но таковы тенденции современности: Что? Все значки стали одноцветными? Ну давайте тоже сделаем одноцветными. Что? Все переходят на "революционную" Windows 10? Не проблема - давайте сделаем интерфейс подобным Windows 10.
А нравится ли, удобно ли пользователям работать в такой программе - плевать.

О разработчиках:

Сложилось негативное впечатление. Многие вопросы и пожелания пользователей упорно встречаются словами: "Ну ты заплати денег и мы доделаем". О суммах умолчу, каждый вправе устанавливать свои тарифы, но (как мне кажется) они выходят за рамки адекватных, учитывая тот факт, что так или иначе - этот функционал мог быть в программе месяцем позже, а за объявленную разработчиками таксу вполне возможно подыскать альтернитивное решение в разы лучше и удобнее обсуждаемой программы.

В теме: http://runabase.ru/forum/threads/vozvrat-v-predyduschee-pole.544/
На заданный мной простой вопрос: "Многострочные поля игнорируют зажатый Shift (т.е. нельзя попасть в предыдущее поле сочетанием Shift+Tab). Существует какая-нибудь другая комбинация?" сходу получил ответ: "При необходимости можем выполнить платную доработку."

От себя читателю: В каких случаях и как часто вам нужен Tab (длинный пробел) в многострочном текстовом поле?

Еще одна тема, которая послужила причиной блокировки моего аккаунта на форуме разработчика:

Название: Идея по шаблонам
Ссылка: http://runabase.ru/forum/threads/ideja-po-shablonam.565/

Владислав56 (Продвинутый, Топикстартер):
Очень много времени тратится на создание шаблонов, а потом их редактирование, может реализовать функцию создатель шаблонов, с принципом работы как в создании проекта, то есть слева списки полей, справа сам шаблон и принажатии на один из списков полей он автоматически переносится в место указанное в шаблоне, или путем его переноса, я думаю и Вам это будет удобно.

Anti (Администратор, Команда форума):
Реализация такой задачи может занять много времени. Microsoft Office - сложная система и Руна взаимодействует с ней через ActiveX/COM. Подобные идеи мы рассматриваем в рамках платных доработок.

anviz-rus (Я, Посетитель):
А какова будет стоимость разработки по описанной задаче?

Vladimir (Администратор, Команда форума):
Общую стоимость доработки программы под заказ можно приблизительно рассчитать по формуле "Число дней" * 10 тыс. руб. (см. Внеплановая доработка конструктора). Но если разработка займёт несколько дней или меньше одного дня, то сумма может быть и меньше 10 тыс. руб. - когда мы можем определить объём работ.
Но вот в случае с Microsoft Office сказать сколько дней может занять разработка - очень сложно. В заданном выше вопросе, кроме работ непосредственно с внешним инструментом, потребуется выполнить доработку и в нашей программе, что также повлияет на общие трудозатраты.
Исходя из опыта, можно приблизительно назвать сроки реализации: от 1 до 2 месяцев. Т.е. ориентировочная стоимость подобной разработки составит 250-500 тыс. руб.

Я: А как осуществляется дальнейшая поддержка?

Vladimir: Все изменения и доработки в программе вносятся в единую версию и поддержка нового функционала осуществляется в общем порядке.

Следующая часть темы была удалена за "неудобные вопросы" (постараюсь максимально точно привести ниже вместе с ответами) и закрыта с грифом: "нельзя размещать новые ответы."

Я: То есть вы хотите сказать, что выкладывая 250-500 тыс. в рамках [Цитата: >>доработки программы под заказ] за оплаченные мной деньги дарю результат по принципу "шампанского всем, я угощаю!", вы (опять же - за оплаченные мной деньги), выкладываете программу с нововведениями, получаете всенародное признание и в добавленных (в рамках заказа) компонентах даже не будет баннера "конструктор шаблонов имени Димона".
Я правильно описал свое видение ситуации?

Vladimir: Правильность или неправильность вашего видения вы определяете сами. Все доработки программы мы выкладываем в общий доступ [...]

Я: [Цитата: >> Vladimir: Правильность или неправильность вашего видения вы определяете сами]
Правильность или неправильность моего видения вашей политики определяете вы (как разработчики) и судя по отсутствию опровержения вами какого-либо из приведенных мной аргументов - я могу сделать вывод, что мое представление верно.

Ответ от разрабочиков поразил:

Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
Вы были заблокированы по следующей причине: Флуд.

и удаление последних сообщений.

Выводы делать вам. Лично мой вывод: на сайте программы вместо раздела "Отзывы" стоило бы написать "Только хорошие отзывы", а вместо "Форум" - написать "Форум ДЛЯ СВОИХ".

Всем удачных альтернатив ;)
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Левитин про Конструктор баз данных Руна 5.1.22 [12-05-2019]

Долго привыкали к тенденции одноцветных иконок, но интерфейс в версии 6 в край испортили. Хорошая была программа когда-то.
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Chris про Конструктор баз данных Руна 5.1.15 [04-11-2018]

https://i.imgur.com/yEHukZi.png
Вот это !!!"демократия". Форум для НОРМАЛЬНЫХ людей, а вы, программисты (ненормальные нелюди) заткнитесь и "не умничайте".
Даже передумал регистрироваться.
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Якутский про Конструктор баз данных Руна 5.1.10 [12-02-2018]

а где кнопка поиска??? в таблице с тысячами записей как искать то?
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Наталья в ответ Якутский про Конструктор баз данных Руна 5.1.10 [12-02-2018]

Поиск по любому полю включается в структуре объекта или формы.
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Артём про Конструктор баз данных Руна 5.0.10 [23-09-2016]

В последней версии добавилась СМС рассылка. Используем для групповой отправки оповещений слушателям курсов. Спасибо авторам за добротный бизнес-продукт.
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