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Конструктор баз данных Руна 6.0.21
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4.72 из 5, всего оценок - 18
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- Рейтинг программы - 4.72 из 5
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Конструктор баз данных Руна - простой и удобный инструмент для создания баз данных и программ учёта. Позволяет самостоятельно создать программу учета товаров, базу данных клиентов или личный справочник. Поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети и Интернет.
Возможности программы:
- создание простой структуры данных программы, аналогично построению сайтов;
- сортировка и фильтрация по любому полю;
- шаблоны документов в MS Office Word/Excel, а также OpenOffice/LibreOffice Writer/Calc;
- уровни доступа к информации различным пользователям;
- синхронизация с другими источниками данных;
- импорт и экспорт данных;
- прикрепление к данным файлов любого типа;
- работа с картографическими сервисами;
- и многое другое.
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Отзывы о программе Конструктор баз данных Руна
Дмитрий про Конструктор баз данных Руна 5.1.22 [15-06-2019]
О программе:
На мой взгляд - плавное падение вниз. С интерфейсом в версии 6 в программе стало жутко невозможно работать, многий функционал из предыдущей версии "упал", но таковы тенденции современности: Что? Все значки стали одноцветными? Ну давайте тоже сделаем одноцветными. Что? Все переходят на "революционную" Windows 10? Не проблема - давайте сделаем интерфейс подобным Windows 10.
А нравится ли, удобно ли пользователям работать в такой программе - плевать.
О разработчиках:
Сложилось негативное впечатление. Многие вопросы и пожелания пользователей упорно встречаются словами: "Ну ты заплати денег и мы доделаем". О суммах умолчу, каждый вправе устанавливать свои тарифы, но (как мне кажется) они выходят за рамки адекватных, учитывая тот факт, что так или иначе - этот функционал мог быть в программе месяцем позже, а за объявленную разработчиками таксу вполне возможно подыскать альтернитивное решение в разы лучше и удобнее обсуждаемой программы.
В теме: http://runabase.ru/forum/threads/vozvrat-v-predyduschee-pole.544/
На заданный мной простой вопрос: "Многострочные поля игнорируют зажатый Shift (т.е. нельзя попасть в предыдущее поле сочетанием Shift+Tab). Существует какая-нибудь другая комбинация?" сходу получил ответ: "При необходимости можем выполнить платную доработку."
От себя читателю: В каких случаях и как часто вам нужен Tab (длинный пробел) в многострочном текстовом поле?
Еще одна тема, которая послужила причиной блокировки моего аккаунта на форуме разработчика:
Название: Идея по шаблонам
Ссылка: http://runabase.ru/forum/threads/ideja-po-shablonam.565/
Владислав56 (Продвинутый, Топикстартер):
Очень много времени тратится на создание шаблонов, а потом их редактирование, может реализовать функцию создатель шаблонов, с принципом работы как в создании проекта, то есть слева списки полей, справа сам шаблон и принажатии на один из списков полей он автоматически переносится в место указанное в шаблоне, или путем его переноса, я думаю и Вам это будет удобно.
Anti (Администратор, Команда форума):
Реализация такой задачи может занять много времени. Microsoft Office - сложная система и Руна взаимодействует с ней через ActiveX/COM. Подобные идеи мы рассматриваем в рамках платных доработок.
anviz-rus (Я, Посетитель):
А какова будет стоимость разработки по описанной задаче?
Vladimir (Администратор, Команда форума):
Общую стоимость доработки программы под заказ можно приблизительно рассчитать по формуле "Число дней" * 10 тыс. руб. (см. Внеплановая доработка конструктора). Но если разработка займёт несколько дней или меньше одного дня, то сумма может быть и меньше 10 тыс. руб. - когда мы можем определить объём работ.
Но вот в случае с Microsoft Office сказать сколько дней может занять разработка - очень сложно. В заданном выше вопросе, кроме работ непосредственно с внешним инструментом, потребуется выполнить доработку и в нашей программе, что также повлияет на общие трудозатраты.
Исходя из опыта, можно приблизительно назвать сроки реализации: от 1 до 2 месяцев. Т.е. ориентировочная стоимость подобной разработки составит 250-500 тыс. руб.
Я: А как осуществляется дальнейшая поддержка?
Vladimir: Все изменения и доработки в программе вносятся в единую версию и поддержка нового функционала осуществляется в общем порядке.
Следующая часть темы была удалена за "неудобные вопросы" (постараюсь максимально точно привести ниже вместе с ответами) и закрыта с грифом: "нельзя размещать новые ответы."
Я: То есть вы хотите сказать, что выкладывая 250-500 тыс. в рамках [Цитата: >>доработки программы под заказ] за оплаченные мной деньги дарю результат по принципу "шампанского всем, я угощаю!", вы (опять же - за оплаченные мной деньги), выкладываете программу с нововведениями, получаете всенародное признание и в добавленных (в рамках заказа) компонентах даже не будет баннера "конструктор шаблонов имени Димона".
Я правильно описал свое видение ситуации?
Vladimir: Правильность или неправильность вашего видения вы определяете сами. Все доработки программы мы выкладываем в общий доступ [...]
Я: [Цитата: >> Vladimir: Правильность или неправильность вашего видения вы определяете сами]
Правильность или неправильность моего видения вашей политики определяете вы (как разработчики) и судя по отсутствию опровержения вами какого-либо из приведенных мной аргументов - я могу сделать вывод, что мое представление верно.
Ответ от разрабочиков поразил:
Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
Вы были заблокированы по следующей причине: Флуд.
и удаление последних сообщений.
Выводы делать вам. Лично мой вывод: на сайте программы вместо раздела "Отзывы" стоило бы написать "Только хорошие отзывы", а вместо "Форум" - написать "Форум ДЛЯ СВОИХ".
Всем удачных альтернатив ;)
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Левитин про Конструктор баз данных Руна 5.1.22 [12-05-2019]
Долго привыкали к тенденции одноцветных иконок, но интерфейс в версии 6 в край испортили. Хорошая была программа когда-то.
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Chris про Конструктор баз данных Руна 5.1.15 [04-11-2018]
https://i.imgur.com/yEHukZi.png
Вот это !!!"демократия". Форум для НОРМАЛЬНЫХ людей, а вы, программисты (ненормальные нелюди) заткнитесь и "не умничайте".
Даже передумал регистрироваться.
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Якутский про Конструктор баз данных Руна 5.1.10 [12-02-2018]
а где кнопка поиска??? в таблице с тысячами записей как искать то?
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Наталья в ответ Якутский про Конструктор баз данных Руна 5.1.10 [12-02-2018]
Поиск по любому полю включается в структуре объекта или формы.
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Артём про Конструктор баз данных Руна 5.0.10 [23-09-2016]
В последней версии добавилась СМС рассылка. Используем для групповой отправки оповещений слушателям курсов. Спасибо авторам за добротный бизнес-продукт.
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