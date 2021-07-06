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Шведский язык за 7 уроков для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 076 | Статистика
Размер:4,54 Мб
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Шведский язык за 7 уроков - бесплатный курс для изучения шведского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой шведский до уровня нормального общения на основные темы. Курс ориентирован для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.

В курс Шведский язык за 7 уроков вошла только базовая грамматика шведского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на шведском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.

В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов вы найдете либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно. И запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.

Возможности программы Шведский язык за 7 уроков:

  • интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала
  • аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений
  • видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету)
  • все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету
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