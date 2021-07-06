Шведский язык за 7 уроков для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SpeakASAP.com
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 076 | Статистика
|Размер:
|4,54 Мб
|СКАЧАТЬ
Шведский язык за 7 уроков - бесплатный курс для изучения шведского языка, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой шведский до уровня нормального общения на основные темы. Курс ориентирован для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко.
В курс Шведский язык за 7 уроков вошла только базовая грамматика шведского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на шведском языке. Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены.
В упражнениях нужно самому сделать перевод всего предложения. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов вы найдете либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно. И запоминание слов происходит на практике, когда вы самостоятельно строите фразы и предложения.
Возможности программы Шведский язык за 7 уроков:
- интерактивные упражнения для проверки знаний и закрепления материала
- аудио-материалы с объяснениями уроков и упражнений
- видео-материалы с объяснениями уроков (требуется подключение к Интернету)
- все материалы (за исключением Видео-раздела) находятся на вашем устройстве и для использования не требуется подключение к Интернету
Итальянский с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов...
Разговорник индонезийского языка 2.5.10
Разговорник индонезийского языка - приложение для Android, которое представляет собой...
Изучение сербского языка 5.6.29
Изучение сербского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет...
Английские диалоги CanTalk 1.7.1
Бесплатное обучающее приложение для мобильных Android-устройств, которое позволяет...
Латышский язык для начинающих 2.1.0
Латышский язык для начинающих - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и...
Отзывы о программе Шведский язык за 7 уроков
Admin
Отзывов о программе Шведский язык за 7 уроков 3.4.1 пока нет, можете добавить...