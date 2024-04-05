Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Последний Блокпост 2.4.5

Последний Блокпост для Android

Описание
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Оценка: 4.43/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 338 | Статистика
Размер:112,35 Мб
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Последний Блокпост скриншот № 2
Последний Блокпост скриншот № 3
Последний Блокпост скриншот № 4

Последний Блокпост – враги сокрушили всех союзников, но на их пути встал Последний Блокпост с последним героем. Отбивайте нашествия злодеев с помощью стрелкового оружия и забрасывайте их гранатами вместе с коктейлями Молотова.

Время от времени вам будут выпадать золотые монеты, которые пригодятся в будущем. За них можно будет улучшить существующее или приобрести новое оружие, пополнить запасы гранат, устанавливать препятствия для наступающих противников. Не позволяйте врагам приближаться к себе, тогда у вас появятся неплохие шансы на победу.

 

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