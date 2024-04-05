Последний Блокпост для Android
|Оценка:
|4.43/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Ajax Systems Inc
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 338 | Статистика
|Размер:
|112,35 Мб
|СКАЧАТЬ
Последний Блокпост – враги сокрушили всех союзников, но на их пути встал Последний Блокпост с последним героем. Отбивайте нашествия злодеев с помощью стрелкового оружия и забрасывайте их гранатами вместе с коктейлями Молотова.
Время от времени вам будут выпадать золотые монеты, которые пригодятся в будущем. За них можно будет улучшить существующее или приобрести новое оружие, пополнить запасы гранат, устанавливать препятствия для наступающих противников. Не позволяйте врагам приближаться к себе, тогда у вас появятся неплохие шансы на победу.
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