Последний Блокпост – враги сокрушили всех союзников, но на их пути встал Последний Блокпост с последним героем. Отбивайте нашествия злодеев с помощью стрелкового оружия и забрасывайте их гранатами вместе с коктейлями Молотова.

Время от времени вам будут выпадать золотые монеты, которые пригодятся в будущем. За них можно будет улучшить существующее или приобрести новое оружие, пополнить запасы гранат, устанавливать препятствия для наступающих противников. Не позволяйте врагам приближаться к себе, тогда у вас появятся неплохие шансы на победу.