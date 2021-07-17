Немецкий с Nemo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nemo Apps LLC
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 811 | Статистика
|Размер:
|18,37 Мб
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Немецкий с Nemo - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет в короткий срок овладеть минимально необходимым набором слов и выражений на немецком языке. Изучать основы языка можно как при помощи разговорника, в котором приведены наиболее востребованные фразы, слова и вопросы, используемые любыми путешественниками или туристами при попадании в незнакомую языковую среду, так и с помощью карточек, с помощью которых можно узнать как правильно произносится то или иное слово или выражение, а также улучшать необходимые языковые навыки.
Кроме этого можно совершенствовать собственное произношение, для чего необходимо записать произнесенную фразу при помощи встроенного инструмента «Студия записи» и результат с произношением носителя языка. Присутствует возможность переключать карточки с русского на немецкий и наоборот, что позволяет знакомиться с новой лексикой, проверять свою память и произношение. Также имеется раздел «Избранное», в который можно поместить любую карточку, режим «Повтор», встроенный поиск, указатель и многое другое.
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Отзывы о программе Немецкий с Nemo
Giancarla про Немецкий с Nemo 1.2 для Android [13-06-2015]
I'm not easily impesrsed. . . but that's impressing me! :)
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