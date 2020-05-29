Simple BPG Image viewer

FastStone Image Viewer 7.5
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого
IrfanView 4.54
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного
WinDjView 2.1
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все необходимые для этого инструменты, как например вкладки для открытых
DjvuReader 2.0.0.26
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает просмотр в одно- и двухстраничном режимах, индексы страниц и содержание,
XnView 2.49.3
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное
Paint.NET 4.2.11
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает