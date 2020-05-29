Simple BPG Image viewer для Windows

Simple BPG Image viewer 1.27

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Описание Simple BPG Image viewer 1.27Описание   Скачать Simple BPG Image viewer 1.27СКАЧАТЬ (13,2 Мб) Скриншоты Simple BPG Image viewer 1.27Скриншоты (3)   Статистика Simple BPG Image viewer 1.27Статистика   Отзывы о Simple BPG Image viewer 1.27Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Simple BPG Image viewer - простая программа, которая позволяет просматривать изображения в формате BPG. Better Portable Graphics (BPG) - это новый растровый формат, отличающийся от JPEG более оптимальными характеристиками сжатия, оказывающими непосредственное влияние на качество и размер картинки.

Возможности приложения:

  • Поддержка горячих клавиш
  • Большие изображения при открытии автоматически масштабируются до размеров экрана (или окна просмотра).
  • Увеличение и уменьшение просматриваемого изображения.
  • Полноэкранный режим работы.
  • Поддержка перетаскивания мышью масштабированного изображения в окне просмотра.
  • Циклический просмотр всех изображений того же типа в пределах одной директории.
  • Сохранение копии открытого изображения в формате PNG.
  • Сохранение копии исходного файла.
  • Удаление открытого файла.
  • Поворот просматриваемого изображения (повёрнутое изображение может быть сохранено в формате PNG).
  • Существует возможность открывать файлы BPG непосредственно из проводника (программа установки создаёт файловые ассоциации).
Что нового в Simple BPG Image viewer 1.27?
  • Увеличена скорость открытия изображений.
Simple BPG Image viewer
Simple BPG Image viewer
Simple BPG Image viewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 1 731
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр
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Отзывы о программе Simple BPG Image viewer

алексей про Simple BPG Image viewer 1.26 [25-03-2019]

не поддерживает bpg анимацию
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