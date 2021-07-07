Португальский язык за 7 уроков - бесплатный курс португальского языка "бразильский" вариант, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой португальский до уровня нормального общения на основные темы.

Курс для начинающих и поэтому построен просто, логично, структурировано и кратко. В курс вошла только базовая грамматика португальского языка, которая чаще всего используются людьми со всего мира для нормального и свободного общения на португальском языке (бразильский вариант). Каждый урок озвучен, даны нормальные понятные объяснения, что позволяет вам слушать наш курс в дороге в любое время. Все упражнения построены в рамках разбираемой темы урока с полезным и ходовым словарным запасом. Все ответы озвучены бразильцем.

В упражнениях нужно вписать перевод слова или фразы в ячейку. И потом перевести все предложение, прослушав его озвучку. Вы всегда можете свериться с ответами. 80% слов Вы найдете либо в теории урока, либо в предыдущих упражнениях, так что заглядывать в словарь на каждом слове совершенно необязательно. И запоминание слов происходит на практике, когда Вы самостоятельно строите фразы и предложения.

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